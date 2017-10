Le chef de la diplomatie française attendu dimanche à Rabat

07 Octobre 2017

Paris, France, 7 octobre (Infosplusgabon) - Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, effectuera à partir de ce dimanche un déplacement au Maroc pour un séjour de quarante huit heures, pour approfondir « le partenariat d’exception » qui lie les deux pays.

« La France a un partenariat d'exception avec le Maroc, qu'elle souhaite encore approfondir, à la suite de la visite du président de la République le 14 juin 2017. C'est le message que M. Jean-Yves Le Drian portera, notamment dans la perspective de la prochaine rencontre de haut niveau prévue à Rabat », a souligné vendredi Agnès Romatet, directrice de Communication et porte-parole du Quai d’Orsay.

M. Jean-Yves Le Drian s'entretiendra avec le chef du gouvernement marocain, Saad-Eddine El Othmani, ainsi qu'avec son homologue, Nasser Bourita, autour de l'ensemble des aspects de la coopération bilatérale entre Paris et Rabat particulièrement le développement des échanges économiques, le combat contre le terrorisme, la lutte contre le changement climatique, la gestion des flux migratoires et la coopération culturelle.

Le chef de la diplomatie française évoquera également avec ses interlocuteurs les questions régionales, pour lesquelles le Maroc est considéré par la France comme un partenaire stratégique pour la paix et la stabilité.

« Avec son retour au sein de l'Union africaine et sa démarche d'adhésion à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Maroc joue un rôle croissant en Afrique. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères évoquera la politique partenariale que nous souhaitons mener avec le Maroc sur ce continent », a ajouté la directrice de Communication du Quai d'Orsay.

La France, qui entretien avec le Maroc des relations extrêmement denses sur tous les plans, est le premier investisseur étranger au royaume chérifien, son deuxième fournisseur avec 4,3 milliards d'euros d'exportations en 2016 et son deuxième client pour un montant de 4,2 milliards d'euros d'importations pour la même année.

Les exportations françaises vers le Maroc ont connu une augmentation de près de 20% durant l’année 2016, avec une forte progression dans les domaines agricole et des matériels de transport. Les exportations marocaines à destination de la France sont concentrées sur les produits textiles, les composants électriques et électroniques et les produits agroalimentaires.

La coopération scolaire entre les deux pays est qualifiée d’exceptionnelle car les Marocains représentent le premier contingent d'étudiants étrangers en France (37.000), tandis que la France déploie au Maroc le deuxième réseau scolaire français au monde avec près de 38.000 élèves.

