La Marine libyenne torpille un pétrolier se livrant au trafic de carburant sur ses côtes

TRIPOLI, Libye , 7 octobre (Infosplusgabon) - Une frégate de la Marine libyenne a tiré vendredi des obus sur un navire se livrant au trafic de carburant au large des côtes ouest du pays, a annoncé samedi le porte parole de la Marine, le colonel-major Ayoub Gacem.

Le navire, baptisé «Goeft » et battant pavillon comorien, n'avait pas cru devoir obtempérer aux sommations de la frégate et naviguait près du littoral de Boukamacha, à l’ouest de la ville de Zouara, lorsqu’une salve d’obus a été tirée en sa direction touchant les réservoirs et la salle des moteurs.

Le colonel-major Gacem a indiqué qu’il s’agit d’un message fort envoyé aux navires et autres pétroliers qui se livrent au large des côtes libyennes au trafic des hydrocarbures subventionnés par des fonds libyens.

Vendue à un prix modique à l'intérieur du pays, l’essence libyenne fait l’objet d’un large trafic vers les pays voisins, notamment la Tunisie, Malte et l’Italie, saignant ainsi l'économie libyenne qui finance la subvention de son carburant à hauteur de 12 milliards de dollars par an.

Aussi, le gouvernement d’union nationale a-t-il décidé de livrer une bataille farouche contre ces trafiquants.

