Fayez al-Sarraj félicite la Brigade de lutte contre Daech pour la prise de Sabratha

06 Octobre 2017

TRIPOLI, Libye, 6 octobre (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale, Fayez al-Sarraj, a salué la Brigade de lutte contre l'organisation Daech relevant du gouvernement dans la ville de Sabratha (extrême ouest de Libye), assurant qu’«elle a été à la hauteur de la responsabilité (...) pour rétablir la sécurité dans la ville et ses environs... ».

Dans un communiqué publié vendredi, M. al-Serraj a exprimé sa pleine appréciation des efforts de la Chambre de Lutte contre Daech et sa grande satisfaction à l'égard des développements positifs dans la ville.

La Chambre des opérations de la Lutte contre l'organisation Daech a annoncé vendredi, le contrôle militaire de la ville de Sabratha «grâce au soutien des habitants de la ville et des villes voisines représentées par les forces militaires dans la Chambre», selon un communiqué sur la sa page officielle sur Facebook.

Le communiqué a ajouté qu’«au moment où nos prières vont aux martyrs et implorons un prompt rétablissement à nos blessés, les forces de l'armée libyenne et de soutien, alors qu’elles signent une victoire héroïque et de rédemption à Sabratha, malgré le manque de moyens et grâce à la puissance de la volonté, ont infligé une défaite aux milices de la destruction ».

La ville de Sabratha a été le théâtre, pendant deux semaines, de violents affrontements armés au cours desquels des armes moyennes et lourdes ont été utilisées entre plusieurs groupes armés de la ville, sur fond de lutte d’influence et de contrôle des zones dans cette cité côtière où prospère le trafic relatif à l’immigration clandestine.

Au total, 26 personnes ont été tuées et 170 autres blessées dans les affrontements armés, selon un bilan du ministère de la Santé.

