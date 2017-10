Maurice célèbre la Semaine mondiale de l’espace

06 Octobre 2017

GRAND BAIE, Maurice, 6 octobre (Infosplusgabon) - Maurice a organisé ce vendredi soir, une activité autour de l’observation du ciel et des astres au Centre social de Grand Baie, dans le nord de l’île, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'espace, a-t-on constaté sur place.

L’objectif était d’initier les Mauriciens à l’astronomie et de promouvoir l’observation des étoiles comme une activité de loisir.

Le public a été initié par le personnel du centre scientifique Rajiv Gandhi à utiliser des cartes du ciel afin d’identifier les différentes constellations, le moment de leur visibilité, de même que leur positionnement la nuit dans le ciel.

Un officiel du Centre a indiqué que la Semaine mondiale de l’espace, proclamée par les Nations unies le 6 décembre 1999 pour célébrer la contribution des sciences et des techniques spatiales à l'amélioration de la condition humaine, a lieu chaque année du 4 au 10 octobre. Elle illustre le soutien populaire aux programmes spatiaux. « C’est également l’occasion d’éduquer, de sensibiliser aux activités spatiales et de favoriser la coopération internationale dans ce domaine », a-t-il dit.

Dans un communiqué, le Centre a indiqué que les dates de célébration de la Semaine mondiale de l’espace rappellent celle du lancement, le 4 octobre 1957, du premier satellite artificiel, Spoutnik I, et de l'entrée en vigueur, le 10 octobre 1967, du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes.

Le thème de l’édition 2017 "Explorer de nouveaux mondes dans l’espace" met l’accent sur les missions d’astrobiologie, c’est-à-dire les projets qui s’intéressent aux conditions d'apparition de la vie dans l’Univers.

