Bilan officiel de l’attaque de Tongo Tongo : 3 soldats américains et 4 soldats nigériens tués

06 Octobre 2017

NIAMEY, Niger, 6 octobre (Infosplusgabon) - Trois (3) soldats américains et quatre (4) soldats nigériens ont trouvé la mort, mardi, dans une attaque terroriste dans la localité de Tongo Tongo (frontière Niger-Mali), selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense diffusé jeudi soir à la télévision nationale.

Le communiqué souligne que le mardi 03 octobre 2017, une patrouille des forces de défense et de sécurité et des partenaires américains évoluant dans la zone frontalière Mali-Niger est tombée dans une embuscade tendue par des éléments terroristes à bord d'une dizaine de véhicules et vingtaine de motos à hauteur du village de Tongo tongo situé à environ 80 km au nord-ouest de Ouallam.

"Après d'intenses combats au cours desquels les éléments de la patrouille conjointe ont fait montre d'un courage et d'une combativité exemplaire, le bilan s'établit comme suit : Forces de défense et de sécurité nigériennes: quatre(4) morts, huit (8) blessés; partenaires américains : trois (3) morts, deux (2) blessés".

En cette douloureuse circonstance, le président de la République et le gouvernement présentent "leurs condoléances les plus émues aux familles des disparus et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés".

Ils saluent "l'engagement des partenaires américains aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, et réitèrent leur ferme soutien et encouragement à l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans leur mission de défense de l'intégrité du territoire national et aux partenaires stratégiques pour leur appui constant à la paix et la stabilité dans la région".

Le président du Niger, Issoufou Mahamadou, a confirmé jeudi à Niamey l’attaque terroriste perpétrée par des djihadistes, dans la localité de Tongo Tongo (non loin de la frontière malienne), sans donner d’autres précisions.

"Notre pays vient encore, une fois de plus, de faire l’objet d’une attaque de groupes terroristes, attaque qui s’est soldée malheureusement par un nombre important de victimes", a indiqué le président Issoufou dans un discours à l’occasion de l’ouverture à Niamey du forum des Premières Dames de la Communauté économique des Etats dAfrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la fistule obstétricale.

"Les femmes et les enfants paient un lourd tribut au terrorisme de manière directe comme de victimes innocentes et de manière indirecte en tant que mères et épouses. Elles viennent une fois de plus de perdre des fils et des maris", a indiqué le président du Niger, invitant l’assistance à observer une minute de silence à la mémoire "de nos soldats tombés sur le champ d’honneur et à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme".

