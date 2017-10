Mondial féminin FIFA des moins de 17 ans de 2018 : le Kenya se retire des éliminatoires

06 Octobre 2017

NAIROBI, Kenya, 6 octobre (Infosplusgabon) - Le Kenya retire sa participation aux éliminatoires de la Coupe du monde de football féminin de la FIFA des moins de 17 ans, prévue en 2018.

La Fédération kenyane de football (FKF) a déclaré jeudi que cette décision était nécessitée par l'incapacité de la fédération à former une équipe alors que les éliminatoires sont prévues au moment où la plupart des étudiantes préparent leurs examens de fin d'année.

Toutes les joueuses de l'équipe nationale sont des lycéennes dont les examens nationaux ou examens de fin d'année débutent à la fin du mois d'octobre.

"Nous avons écrit à la Confédération africaine de football (CAF) et à la FIFA pour les informer de notre situation", a expliqué le président de la FKF, Robert Muthoùi.

"Comme vous le savez, nous devions jouer contre l'Ethiopie entre le 13 et le 15 octobre 2017. Toutefois, suite à une série de consultations avec les écoles et les autorités du ministère de l'Education, nous avons décidé de retirer notre participation pour laisser aux joueuses plus de temps pour préparer et passer leurs examens, que nous jugeons essentiels pour leur avenir", a-t-il expliqué.

Le tour préliminaire qui est prévu courant octobre réunit 10 nations, en quête toutes d'une place pour la phase finale.

