Éliminatoires Mondial féminin 2019 : la Guinée équatoriale exclue de la Coupe du monde féminine 2019

ZURICH, Suisse, 6 octobre (Infosplusgabon) - Le conseil de discipline de la FIFA (FIFA Disciplinary Committee, Fdc) a exclu la Guinée équatoriale de la Coupe du monde féminine prévue en France en 2019 en cas de qualification et lui a fixé une amende de 100.000 francs suisses pour avoir aligné des joueuses non qualifiées lors des compétitions préliminaires de football pour les Jeux olympiques de Rio 2016 et pour avoir utilisé de faux documents pour deux de ses joueuses.

Un communiqué de la FIFA publié sur son site web jeudi indique que la décision du Conseil de discipline de la FIFA est le fruit d'enquêtes approfondies menées après les premières sanctions imposées en avril 2016 à la Guinée équatoriale.

Le Conseil de discipline de la FIFA a estimé que 10 joueuses qui avaient toutes participé au tournoi préliminaire de football comptant pour les Jeux Olympiques de Rio 2016, n'étaient pas qualifiées pour jouer au sein de l'équipe de la Guinée équatoriale.

Il s'agit de:

1. Ana Lucia Nascimiento dos Santos

2. Mirian Silva da Paixao

3. Adriana Soares Parente

4. Dulcia Maria Davi

5. Bruna Amarante da Silva

6. Ana Cristina da Silva

7. Jumaria Barbosa de Santana

8. Vania Cristina Martins

9. Carolina Conceicao Martins Pereira

10. Adriana Aparecida Costa.

La FIFA a ensuite indiqué que Muriel Linda Mendoua Abessolo et Francisca Angue Ondo Asangono, qui avaient également participé au tournoi préliminaire de football comptant pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 dans l'équipe de la Guinée équatoriale étaient reconnues coupables de faux et d'usage de faux et chacune d'entre elles avait écopé une suspension de 10 matches, pour les prochains matches pour toutes les équipes représentatives dans lesquelles elles seraient qualifiées, conformément aux règlements régissant l'application des statuts de la FIFA.

