Les ministres de l'Éducation en Afrique de l'ouest soutiennent le Fonds proposé pour l'enseignement

06 Octobre 2017

LOME, Togo , 6 octobre (Infosplusgabon) - Les ministres de l'Éducation de l'Afrique de l'Ouest ont convenu de soutenir le Fonds proposé pour l'enseignement en Afrique et d'un système amélioré de l'assurance qualité, a déclaré une organisation régionale chargée de l'enseignement.

Les ministres de l'Éducation se sont réunis les 28 et 29 septembre à Lomé, au Togo, pour discuter de l'assurance de la qualité dans le secteur de l'enseignement et ont convenu de soutenir le lancement d'un Fonds pour l'éducation, a indiqué jeudi, le communiqué de l'Association pour le Développement de l'Éducation en Afrique (ADEA).

Les ministres de l'Éducation des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont également abordé la création d'une organisation centrale pour l'assurance qualité et une reconnaissance réciproque des diplômes académiques délivrés, a déclaré l'ADEA.

Ils ont convenu de soutenir les exigences de normes pendant au moins neuf années d'enseignement de base dans tous les pays, en plus de l'amélioration de l'enseignement des sciences et de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques dans la région.

Les 11 ministres de l'Education de base et de l'Enseignement supérieur se sont réunis à Lomé pour discuter de l'Education comme question d'urgence pour la prochaine décennie. Ils ont également envisagé la création d'un système régional d'information et de gestion de l'Enseignement.

