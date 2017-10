Sierra Leone : Le personnel de la marine sierra léonaise bénéficie d'une formation de la marine française

06 Octobre 2017

FREETOWN, Sierra Leone, 6 octobre (Infosplusgabon) - Le navire français, Avison Commandant Bouan, a abrité jeudi, une formation de trois jours pour la Marine sierra léonaise visant à lutter contre le terrorisme et à participer à des opérations militaires conjointes avec d'autres pays.

L'attaché militaire de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, le colonel Roland Braile, a indiqué à la presse que le but de la formation est d'aider à améliorer les relations entre la Marine française et les marines d'Afrique de l'Ouest.

Au cours des trois derniers mois, la Marine française a mené une formation similaire en Guinée, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, a-t-il affirmé.

Le commandant de la Marine sierra léonaise, Philip Juana, a souligné l'importance de cette formation pour l'armée nationale, notant que le personnel de la Marine a suivi plusieurs formations après la guerre civile, grâce principalement aux marines britannique et américaine.

Avison commandant Bouan, qui a accosté mercredi au quai Reine Elizabeth II, prendra le départ samedi après la formation.

