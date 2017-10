La France reconvertit quelque 100 millions d’euros de dettes tunisiennes en projets de développement

05 Octobre 2017

TUNIS, Tunisie, 5 octobre (Infosplusgabon) - Le Premier ministre français Edouard Philippe a annoncé, jeudi à Tunis, que son pays a converti 100 millions d’euros de dettes tunisiennes en projets de développement.

L’annonce en a été faite lors d’une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue tunisien Youssef Chahed à l’issue de la première réunion du Haut conseil de coopération tuniso-français qui a regroupé un grand nombre de ministres des deux côtés.

Cette structure a été créée en avril 2015 à l’occasion de la visite du Président Béji Caïd Essebsi en France.

Selon Youssef Chahed, la réunion a dégagé un soutien de la France aux réformes engagées par le gouvernement tunisien et à ses initiatives visant à consacrer la démocratie, à impulser le développement économique et social, en contribuant à la promotion des régions et dans le cadre d’une reconversion des dettes tunisiennes en projets de développement. Il a cité le financement d’un projet de développement intégré dans la région saharienne du sud tunisien, sans plus de précisions.

Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué les moyens d’impulser le processus de règlement politique de la crise libyenne, en soulignant l’impératif d’encourager le dialogue entre les Libyens eux-mêmes, en tant qu’unique choix pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans ce pays.

