Les huiles végétales font grimper l’Indice FAO des prix des produits alimentaires

05 Octobre 2017

ROME, Italie, 5 octobre (Infosplusgabon) - Les prix mondiaux des produits alimentaires ont légèrement augmenté en septembre alors que les prix plus stables des huiles végétales et, dans une moindre mesure, des produits laitiers ont compensé la baisse du prix des céréales de base, selon un rapport de la FAO publié ce jeudi.

L'Indice FAO des prix des produits alimentaires affichait une moyenne de 178,4 pour cent en septembre, soit une hausse de 0,8 pour cent depuis août, soulignant ainsi une hausse de 4,3 pour cent depuis l'année dernière.

L'Indice FAO des prix des huiles végétales a augmenté de 4,6 pour cent, stimulé principalement par l'huile de palme, tandis que les valeurs des huiles de soja, de colza et de tournesol ont également augmenté.

L'Indice FAO des prix des produits laitiers a augmenté de 2,1 pour cent depuis août, aidé par les prix du beurre et du fromage et par les problèmes d'approvisionnement en Australie, en Nouvelle Zélande et dans l'Union européenne. Les prix de la viande sont globalement restés inchangés.

L'Indice FAO des prix des céréales a baissé de 1,0 pour cent, tandis que les cotations du blé et du maïs ont baissé face aux perspectives faisant état d'offres et de récoltes abondantes. La FAO s'attend à ce que la saison de culture en cours produise des rendements record de céréales dans le monde entier.

L'Indice FAO des prix du sucre est resté inchangé au cours du mois dernier, mais affichait une baisse de 33 pour cent par rapport à son niveau de l'année dernière. Une baisse qui s'explique par la surproduction des marchés mondiaux et par un ralentissement de la demande.

La FAO a de nouveau revu à la hausse ses prévisions concernant la production mondiale de céréales pour 2017, qui devrait finalement atteindre les 2 612 millions de tonnes, soit, selon le Bulletin de l'offre et de la demande de céréales, également publié aujourd'hui, presque 7 millions de tonnes de plus que le record atteint en 2016.

Les prévisions établies pour septembre ont été revues à la hausse sur la base de tendances anticipant une production de blé stable dans l'UE et en Russie et sur les productions de maïs attendues en Chine et aux Etats-Unis.

La FAO prévoit maintenant que 750,1 millions de tonnes de blé, 1 361 millions de tonnes de céréales secondaires et 750,1 millions de tonnes de riz soient récoltés en 2017, soit légèrement moins que lors des premières prévisions, ces dernières prévisions se rapprochent cependant de la production record de l'année dernière.

La FAO prévoit maintenant que d'ici la fin de la saison 2018, les stocks mondiaux de céréales atteignent un nouveau niveau record de 720,5 millions de tonnes. Cela porterait le ratio stock-utilisation de céréales (un indicateur de l'orientation des prix) à 27 pour cent, à savoir bien au-dessus de la baisse historique des 20 pour cent enregistrée il y a exactement une décennie.

Le ratio concernant le blé est encore plus élevé - 34,6 pour cent - en raison de l'accumulation de stocks en Chine et en Russie.

FIN/INFOSPLUSGABON/AAE/GABON 2017

