Attaque terroriste à la frontière Niger-Mali : des soldats américains et nigériens tués

05 Octobre 2017

NIAMEY, Niger, 5 octobre (Infosplusgabon) - Trois soldats américains et plusieurs autres soldats nigériens ont été tués mercredi dans une attaque perpétrée par des djihadistes dans la localité de Tongo Tongo, non loin de la frontière entre le Mali et le Niger, a-t-on appris de source sécuritaire.

Dans la poursuite engagée contre les assaillants en provenance du Mali voisin, les éléments des forces spéciales nigériennes et leurs formateurs, des commandos américains, sont tombés dans une embuscade tendue par l’ennemi, précise-t-on de même source.

Aucune information de source officielle n’a été communiquée par Niamey, mais on apprend que les combats ont été violents et ont duré plusieurs heures. De nombreux véhicules de part et d’autres ont été calcinés. Plusieurs soldats sont également portés disparus.

Aussitot après l'accrochage, des opérations militaires de grande envergure aéro-terrestres ont été déclenchées pour traquer et neutraliser les assaillants, repliés au Mali. C’est la première fois que les forces de défense nigériennes et américaines ont subi de tels revers infligés par des djihadistes qui écument la zone nord du Mali.

