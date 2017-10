L’Italie déterminée à investir dans les infrastructures au Congo

05 Octobre 2017

BRAZZAVILLE, Congo, 5 octobre (Infosplusgabon) - Les représentants des sociétés italiennes Asteq, Antonio Zanini et Ediverde, qui séjournent actuellement à Brazzaville, ont exprimé mercredi leur souhait d’investir au Congo dans le secteur des infrastructures, à l’issue d’un entretien avec le ministre congolais de l’Equipement et de l’Entretien routier, Emile Ouesso, annonce jeudi une source officielle.

Une délégation des entrepreneurs italiens spécialisés dans le domaine des travaux publics, effectue une mission au Congo en vue d’explorer le marché congolais. En provenance de la ville italienne d’Udine, ces entrepreneurs œuvrent dans la construction des édifices civils, industriels et résidentiels, des routes, autoroutes, voies ferrées, pistes aéroportuaires, ponts et viaducs ainsi que la fabrication des machines pour le fer à béton.

"Notre région a beaucoup à offrir’’, a déclaré le directeur de la Chambre de Commerce de l’Udine, Omar Londero, favorable à un partenariat public-privé. Ainsi, les investisseurs italiens entendent mettre leur expertise au service des entreprises congolaises.

"Nous avons des projets qui cherchent des partenaires. Nous allons vous remettre la charte d’investissement et du droit d’affaires au Congo. Malgré la présence de beaucoup d’entreprises étrangères, le pays est à construire en entier’’, a indiqué M. Ouosso, soulignant que : "au niveau de l’Etat italien, il faut regarder les mécanismes d’accompagnement des entreprises italiennes’’.

Le réseau routier congolais, long de 18.000 kilomètres, dispose de 3000 kilomètres seulement de routes revêtues, dont 2000 km par les sociétés chinoises.

‘’Il faut faire des routes et des ponts. On a donc besoin des fers à béton. Il ne dépend que de vous, pour transformer les idées en projets concrets’’, a dit le ministre congolais de l’Equipement, avant de demander à cette délégation de penser à l’assainissement des deux principales villes de Brazzaville, la capitale, et Pointe-Noire, le principal centre économique et industriel du pays, au sud.

