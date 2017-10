La Tunisie déterminée à développer sa coopération avec le Burkina Faso, selon Youssef Chahed

05 Octobre 2017

TUNIS, Tunisie, 5 octobre (Infosplusgabon) - Le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, a exprimé la détermination et le désir de son pays de développer sa coopération avec le Burkina Faso dans plusieurs domaines dont les plus significatifs concernent la santé, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'habitat social, l'agriculture et le commerce, lors ďune conférence de presse conjointe, mercredi soir, avec son homologue burkinabé, Paul Kaba Thiéba.

M. Chahed a salué les résultats de la visite qu'il a effectuée en avril dernier au Burkina Faso à la tête ďune importante délégation composée ďacteurs économiques, marquée par la signature de plusieurs accords dans les domaines de la santé, l'éducation, les services, l'Agriculture et le commerce.

Il a souligné l'existence de perspectives ďéchange ďexpériences et ďinformations entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Le chef du gouvernement tunisien a fait état de la volonté de la Tunisie de densifier ses relations avec ''les frères et amis'' du Burkina Faso, affirmant que la suppression du visa pour ceux parmi eux qui veulent se rendre en Tunisie et l'ouverture ďune ambassade de Tunisie à Ouagadougou traduisent cette volonté sur le terrain.

Le gouvernement tunisien est désireux de voir la Tunisie revenir dans son espace africain en faisant retourner ses diplomates à leurs ''places naturelles depuis l'époque'' du président Habib Bourguiba, a-t-il dit.

Le chef du gouvernement tunisien avait auparavant affirmé que la conférence ''Afrique 2017'' qui s'ouvre ce jeudi à Tunis en présence de plus de 650 entreprises confirme la détermination du gouvernement tunisien de créer une nouvelle dynamique avec le reste du continent africain.

De son coté, le Premier ministre burkinabé a affirmé la volonté bilatérale de relever le niveau de la coopération entre la Tunisie et son pays, précisant que le partenariat et la coopération entre les deux pays sont soutenus par la confiance et l'échange ďexpertises et ďexpériences.

La transition démocratique réussie en Tunisie constitue une expérience significative pour le Burkina Faso à tous les niveaux notamment politique, économique et social, a ajouté le chef du gouvernement burkinabé.

Paul Kaba Thiéba a salué la performance réalisée par la Tunisie en matière de couverture sanitaire et de développement du secteur de la santé, doté de ressources humaines médicales et techniques de compétence de très haut niveau.

Il a rappelé, à cet égard, le transfert de personnes blessées par l'attentat terroriste survenu le 13 août 2017 au Burkina Faso en Tunisie pour des soins, ce qui selon lui, traduit la grande confiance placée dans le secteur sanitaire tunisien.

Le Premier ministre burkinabé a souligné les relations de coopération fructueuses entre son pays et la Tunisie et les aspirations communes dans la réalisation de projets dans l'avenir, indiquant en particulier l'importance du programme commun concernant l'envoi ďétudiants burkinabé pour continuer leurs études dans les écoles, universités et facultés tunisiennes.

