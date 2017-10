Le projet de budget 2018 de la Côte d'Ivoire va comporter plus de 80 pc de ressources intérieures

05 Octobre 2017

ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 5 octobre (Infosplusgabon) - Le projet de budget de l'année 2018, adopté mercredi par le gouvernement ivoirien en conseil des ministres, qui se chiffre à 6723,5 milliards de francs CFA, sera constitué pour plus de 80 pour cent de ressources intérieures.

Selon le communiqué du conseil des ministres, le projet de budget pour l’année 2018 a été élaboré dans un contexte socio-politique et économique moins favorable, marqué par des chocs externes et internes enregistrés en début d’année 2017.

Les ressources sont constituées pour plus de 80 pour cent de ressources intérieures, fiscales et non fiscales, tandis que les investissements représentent 29,6 pour cent des dépenses.

Dans cet élan, le budget de l’année 2018 est en hausse de 4,3 pour cent par rapport au correctif budgétaire de l’année 2017. Ainsi, il s’équilibre en ressources et en charges à 6 723,5 milliards de francs CFA.

Les dépenses pro-pauvres, en faveur des populations défavorisées, sont évaluées à 2290,8 milliards de francs CFA, en augmentation de 10,7 pour cent par rapport à 2017.

D'autre part, l’économie nationale devrait conserver sa dynamique de consolidation en 2018 avec une croissance projetée à 8,3 pour cent tirée par l’ensemble des secteurs d’activités, en particulier les secteurs tertiaire et secondaire, dont les contributions à la croissance sont estimées respectivement à 3,7 pour cent et 2,3 pour cent, apprend-on de la même source.

Le gouvernement ivoirien explique que le projet de budget de l’année 2018 traduit la constance et la rigueur de sa politique budgétaire qui dénote une bonne maîtrise des charges de fonctionnement, accroissant ainsi les marges nécessaires à la politique d’investissement de l’Etat.

Le projet de budget de l’année 2018 consacre la poursuite de la mise en œuvre des priorités du gouvernement, notamment l’accroissement de l’offre d’infrastructures socio-économiques et de services de base, l’amélioration du système d’éducation pour l’adapter au mieux au marché du travail, la consolidation du système de santé afin de le rendre davantage accessible aux couches les plus démunies et l’amélioration de la situation alimentaire de la population.

Le projet de budget de l’année 2018 accorde également une attention particulière à la création d’emplois, notamment pour les jeunes, et intègre la nécessité du renforcement du dispositif sécuritaire et de défense pour le rendre plus résilient dans le contexte sous-régional actuel de menaces terroristes.

Par ailleurs, le projet d’annexe fiscale à la loi de finances pour l’année 2018 intègre diverses mesures de soutien aux entreprises, de renforcement des moyens de l’Etat, de rationalisation du dispositif fiscal ainsi que des mesures à caractère social. Certaines de ces mesures sont de nature à accroître les recettes fiscales et à améliorer la pression fiscale.

En mai dernier, le budget de l'année 2017 a subi une baisse de 53,8 milliards de francs CFA en passant de 6501,4 milliards de francs CFA à 6447,6 milliards de francs CFA en raison de la chute des cours mondiaux du cacao, de la hausse des cours du pétrole et des revendications sociales de début janvier.

Depuis 2011, le budget de l'Etat ivoirien a observé une tendance haussière.

