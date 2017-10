Libye : La MANUL condamne l'attaque d'un tribunal à Misrata

04 Octobre 2017

TRIPOLI, Libye, 4 octobre (Infosplusgabon) - La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a condamné l'attaque suicide de ce mercredi contre un tribunal dans la ville libyenne de Misrata, qui a fait au moins trois morts et plus d'une quinzaine de blessés.

D'après un communiqué de la MANUL, l'Etat islamique (EI) a revendiqué cette attaque.

Le Représentant spécial du Secrétaire Général et chef de la MANUL, le Dr. Ghassan Salamé a présenté ses "sincères condoléances aux familles des personnes tuées et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés", indique le communiqué.

"Les attaques aveugles contre des civils, dont les employés des institutions judiciaires sont des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire internationale et ne sauraient se justifier. Ceux qui sont à l'origine de cet attentat et d'autres actes aussi méprisables doivent être traduits en justice", a soutenu la MANUL.

La Mission de l'ONU a également exprimé sa solidarité au gouvernement et au peuple de la Libye.

