Niger : 50 millions de dollars de la FAO au Niger pour accompagner les actions de développement

04 Octobre 2017

NIAMEY, Niger, 4 octobre (Infosplusgabon) - La FAO va mobiliser 50 millions de dollars US en faveur du Niger en vue d'accompagner ses actions du développement au cours de la période 2017-2020, a-t-on appris, mercredi, de source officielle à Niamey.

Dans cette perspective, la ministre nigérienne du Plan, Mme Kané Aïchatou Boulama et le Représentant Résident de la FAO au Niger, Lassaad Lachal ont signé, ce mercredi à Niamey, le Document Cadre de Programmation Pays FAO-Niger déterminant les principaux axes d'intervention de la FAO au Niger pour la période 2017-2020.

Dans son mot, la ministre du Plan du Niger a indiqué que ce deuxième Cadre de Programmation Pays vise à renforcer davantage le partenariat entre le gouvernement du Niger et la FAO.

Elle a souligné que le déroulement des trois domaines prioritaires retenus se fera notamment à travers l'accroissement, la diversification et la valorisation des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques et la promotion de la nutrition ; la création d'un environnement politique et institutionnel favorable au développement agricole, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la gouvernance durable des ressources naturelles.

Il touchera également le renforcement de la résilience des groupes vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle face aux changements climatiques, aux crises et catastrophes.

Des actions concerneront aussi la réduction des inégalités hommes-femmes, l'autonomisation économique et sociale des populations rurales avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes, la protection sociale des ménages ruraux pauvres et le renforcement de la gouvernance dans le domaine agricole.

Le représentant de la FAO au Niger, Lassad Lachal a, pour sa part, précisé que le présent Cadre de Programmation Pays s'inscrit en droite ligne des objectifs de la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI Niger 2035), de l'agenda post 2015, décliné dans les Objectifs du Développement Durable (ODD).

M. Lassad Lachal a, à cet effet, réaffirmé l'engagement de la FAO à travailler au renforcement du dialogue avec le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et toutes les parties prenantes, précisant que la FAO compte sur l'engagement de toutes les parties afin que les objectifs définis de commun accord dans le Cadre de Programmation Pays soit atteints.

FIN/INFOSPLUSGABON/MJL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon