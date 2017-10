Niger : Des parlementaires de la CEDEAO se penchent sur l'harmonisation des politiques genre dans l’espace de la Communauté

04 Octobre 2017

NIAMEY, Niger, 4 octobre (Infosplusgabon) - Une réunion délocalisée de la Commission mixte des parlements de la CEDEAO sur Genre, Promotion de la Femme et Protection Sociale, Droits de l'Homme, Protection de l'Enfant et des Couches vulnérables s’est ouverte, mercredi à Niamey, sous la présidence du président du Parlement nigérien, Ousseini Tinni.

Cette réunion qui va durer cinq jours, et dont le thème est «l'harmonisation des politiques genre dans l'espace CEDEAO» s'inscrit dans le cadre des activités ordinaires du Parlement de l'espace communautaire.

Durant les cinq jours de travaux, deux commissions permanentes du Parlement de la CEDEAO à savoir la commission genre, promotion de la femme et protection sociale et la commission Droits de l'homme, protection de l'enfant et des couches vulnérables composées d'une vingtaine de membres vont débattre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la réunion.

Le Président de l'Assemblée nationale, Ousseini Tinni qui procédait à l'ouverture des travaux, a souligné, la pertinence du thème dans le contexte actuel de la sous-région et du monde. En effet, a-t-il dit, loin d'être un fait de mode, se réunir pour aborder la problématique "Genre" est aujourd'hui des plus opportuns en raison de tous les bénéfices attachés à ce paradigme.

Le président du parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo a, pour sa part, félicité et remercié vivement le Président de la République, le gouvernement et le peuple nigérien pour tous les efforts qu'ils ne cessent de consentir en vue de ramener la paix et la stabilité au Niger et dans la sous-région, et aussi pour l'adoption et la transposition des directives communautaires dans la législation nationale.

Cinq communications sont prévues au programme des travaux. Elles seront animées par des experts et le Centre de la CEDEAO pour le genre basé à Dakar.

