Niger : Démarrage de deux projets de sécurité alimentaire sur financement de l'UE

04 Octobre 2017

NIAMEY, Niger, 4 octobre (Infosplusgabon) - Deux projets de fortification alimentaire, d'un montant total de près de 6,6 milliards de F CFA sur financement de l'Union européenne (UE) ont été lancés, mercredi à Niamey par le ministre nigérien en charge de l’agriculture, Albadé Abouba.

Les deux projets sont mis en œuvre par le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) et le Groupe de Recherche et d'Echange Technologique (GRET) dans le but d'améliorer le statut nutritionnel des populations vulnérables et contribuer à la prévention de la malnutrition au Niger.

Ils s'inscrivent dans la lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire en contribuant à l'amélioration du statut nutritionnel des populations vulnérables du Niger en renforçant l'accès durable aux aliments fortifiés et leur consommation afin de faire face efficacement aux causes de la malnutrition chronique et des crises alimentaires.

Les deux projets permettront également d'améliorer le processus d'éradication de la faim à travers les efforts considérables, diversifiés et soutenus déployés par notre pays pour mettre fin à la malnutrition et à ses effets dévastateurs.

Dans son discours du lancement, le ministre d'Etat en charge de l'Agriculture, Albadé Abouba a d'abord relevé l'importance du Projet de Fortification de Produits Alimentaires Transformés (FOPAT) qui, dit-il, vise à appuyer les acteurs locaux à produire, commercialiser et promouvoir des produits locaux fortifiés de qualité ciblant le grand public pour la consommation courante.

Ce projet appuiera également la mise en place d'un label qualité et d'un processus de certification au niveau national et couvre les régions de Dosso, de Maradi, de Tahoua et de Zinder pour une durée de cinq ans avec une enveloppe de cinq (5) millions d'Euros.

Quant au projet d'Appui à la Fortification Alimentaire au Niger (PAFAN), il mettra en œuvre de stratégies plus pérennes de prévention face aux fortes prévalences de malnutrition aiguë et chronique, notamment à travers la production, la diffusion et la promotion d'aliments fortifiés.

Il est mis en œuvre dans dix (10) départements répartis dans les régions de Dosso, de Tahoua, de Tillabéry et de Niamey avec un financement à hauteur de cinq (5) millions d'Euros.

La mise en œuvre de ces projets sera a précisé le ministre d'Etat en charge de l'Agriculture assurée par le Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques (GRET), une Association de professionnels du développement solidaire, en partenariat avec plusieurs acteurs nationaux.

Le démarrage de ces deux nouveaux programmes couvrant la période 2017-2021 s'inscrit, selon l'Ambassadeur de l'Union européenne, Raul Mateus Paula, dans la continuité du soutien de son institution au secteur de la nutrition en général et à celui de la fortification alimentaire en particulier.

''L'enrichissement alimentaire" ou "fortification alimentaire" constitue, a-t-il relevé, un pilier incontournable de la qualité de la nutrition. Tout comme les interventions au niveau des chaines de valeurs, a indiqué M. Raul Mateus Paula, les interventions dans ce domaine nécessitent la mobilisation de tous, à commencer par le secteur privé afin qu'il soit en mesure de produire des aliments de qualité et accessibles à la population en général.

