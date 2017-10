Niger : Lancement de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse

04 Octobre 2017

NIAMEY, Niger, 4 octobre (Infosplusgabon)- Le ministre nigérien de l’Environnement et du Développement durable, M. Almoustapha Garba a donné à Gouré, région de Zinder (Est du pays), le coup d’envoi de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse, Edition 2017-2018, rapporte, mercredi, l'Agence nigérienne de presse.

L'opération de lutte contre les feux de brousse consiste à dégager l'herbe sur une largeur de 10 mètres à l'aide des matériels aratoires traditionnels ou mécaniques, de façon à épargner de grandes superficies couvertes de tapis herbacé en cas de feu de brousse.

Selon le ministre nigérien en charge de l'Environnement, les feux de brousse constituent, en cette période de saison sèche, une réelle préoccupation et une menace pour le pâturage et la sécurité alimentaire des populations et du bétail au Niger.

Rappelant que la campagne 2016-2017 a enregistré 151 cas de feux de brousse qui ont brûlé 81.335,40 ha de pâturage sur l’ensemble du territoire national, M. Garba a précisé que la Région de Zinder a totalisé, à elle seule, plus de 59.000 ha brûlés.

«Malgré une réduction significative des superficies brûlées de 2014 à 2016, il y a toujours lieu de considérer que les feux de brousse constituent un grave danger pour l’économie du Niger», a indiqué le ministre en charge de l’environnement.

En cette fin de campagne agricole considérée comme productive dans tout le pays, le ministre a invité les Nigériens à une extrême vigilance avant de les exhorter à un changement de comportement en faveur de la gestion durable des ressources naturelles en général et pastorales en particulier, car «la quasi-totalité des feux de brousse ont pour origine l’Homme».

Il a souligné qu’au titre du Budget 2017, environ 570 millions de F CFA ont été inscrits par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse à travers la réalisation d’environ 11.000 km de bandes pare-feux.

En 2018, au moins 600 millions de F CFA devraient y être consacrés à la réalisation de 40.000 km de bandes pare-feux.

Almoustapha Garba a appelé les élus locaux, les autorités administratives et coutumières, les leaders d’opinion, les organisations de la Société civile et cadres de l’administration afin qu’ils contribuent davantage à la sensibilisation des populations sur les dangers de feux de brousse.

Des comités de vigilance sont mis en place, chaque année, en zone pastorale pour prévenir tout déclenchement de feu et organiser rapidement des actions de lutte, le cas échéant.

