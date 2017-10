Guinée-Bissau : Les bons prix de la noix de cajou boostent les revenus des ménages

04 Octobre 2017

BISSAU, Guinée-Bissau, 4 octobre (Infosplusgabon) - Les prix records de la noix de cajou ont considérablement augmenté les revenus des ménages ruraux en Guinée-Bissau, en plus de soutenir l'activité économique générale dans le pays d'Afrique de l'Ouest, selon une mission du Fonds monétaire international (FMI) qui vient de conclure une visite de deux semaines dans la capitale, Bissau.

Se projetant dans l'avenir, cependant, l'équipe a terminé la visite, mardi, tout en suggérant qu'il sera important pour le gouvernement de faire des progrès dans la diversification de l'économie et de réduire sa dépendance vis-à-vis des exportations de noix de cajou.

"Cela nécessitera la promotion d'un environnement commercial attrayant avec une réglementation stable et transparente en faveur d'une concurrence saine", a déclaré M. Tobias Rasmussen, qui a dirigé l'équipe en discutant avec le gouvernement sur les développements du secteur économique et bancaire et les politiques nécessaires pour jeter les bases pour un développement soutenu et une croissance économique élargie.

Dans son rapport de fin de mission, M. Rasmussen a noté que le programme économique du gouvernement soutenu par le FMI était largement sur la bonne voie et que la mission était en mesure de comprendre, ad referendum, les politiques nécessaires pour conclure le quatrième Examen de la facilité de crédit étendue (FEC) en décembre 2017.

Sur approbation du rapport de notation pour la consultation de l'article IV de 2017 et du quatrième examen de la FEC par le Conseil d'administration du FMI, des schémas d'environ 4,3 millions de dollars seront disponibles pour la Guinée-Bissau, a déclaré le responsable.

"La mise en œuvre du programme pour le quatrième examen a été bonne. La mission s'est félicitée de l'engagement fort des autorités envers les résultats du programme et ses objectifs consistant à renforcer la stabilité macroéconomique et à faire progresser les réformes structurelles pour soutenir une croissance économique forte et large. Tous les critères de performance et les objectifs indicatifs pour la fin de juin 2017 ont été atteints et des progrès structurels ont été réalisés dans le domaine des réformes structurelles", a déclaré M. Rasmussen.

"L'activité économique est dynamique. La croissance du PIB réel pour 2017 est maintenant prévue à 5,5%, avec une inflation de l'ordre de 2% et un compte courant externe globalement équilibré. Les bons résultats ont été soutenus par des prix record de la noix de cajou.

«Une gestion fiscale prudente et efficace a amélioré la situation budgétaire et renforcé la stabilité macroéconomique. Les efforts continus visant à renforcer la mobilisation des revenus, appuyés par l'assistance technique du FMI et d'autres partenaires, ont soutenu une tendance générale à la hausse des collectes".

Il a ajouté que le contrôle des dépenses a été renforcé par une application plus rigoureuse des procédures budgétaires. La gestion de la dette s'est également améliorée, notamment en consolidant les prêts en cours des banques commerciales et en annulant les lignes de crédit», a-t-il ajouté.

L'équipe du FMI a suggéré que les progrès de la gestion des finances publiques doivent être élargis pour inclure une révision structurelle du secteur public dans son ensemble. Cela comprend la réforme de la société de services publics, EAGB (Empresa de Eletricidade et Águas de Guinée-Bissau), afin d'améliorer la fourniture d'eau et d'électricité.

