Quatre morts dans un attentat devant un tribunal à Misrata en Libye

04 Octobre 2017

TRIPOLI, Libye, 4 octobre (Infosplusgabon) - Au moins quatre personnes ont péri et plusieurs autres ont été blessées lors d'un double attentat-suicide commis mercredi matin devant le complexe des tribunaux en plein centre-ville de Misrata (220 km à l'est de Tripoli), a indiqué des sources sécuritaires et locales, illustrant la persistance de la violence dans ce pays en proie à de violents affrontements depuis plus de six ans.

Les deux explosions ont visé le bâtiment de la Cour du peuple au centre-ville, a affirmé un responsable local qui cite une source médicale précisant que les deux explosions ont entraîné dix blessés, selon un bilan préliminaire et l'effondrement d'un étage du bâtiment de la cour.

Des témoins oculaires cités par la presse locale ont indiqué aussi que plus tôt dans la journée, deux explosions ont retenti à proximité du complexe des tribunaux, faisant état d’un nombre indéterminé de blessés et de corps gisant sur le sol.

Par ailleurs, un membre de la Brigade al-Mahjoub à Misrata, Ali al-Ghabini, a déclaré que deux membres de l'organisation Daech se sont fait exploser dans le complexe des tribunaux après que leurs munitions se sont épuisées suite à des affrontements avec des membres de la Direction de la sécurité dans la ville.

Daech a été chassée en fin 2016 de la ville de Syrte (450 km à l'est de Tripoli) qu'elle occupait pendant un an, faisant perdre à cette organisation l'unique ville qu'elle contrôlait en dehors de l'Irak et de la Syrie.

Mais, l'organisation est réapparue dernièrement dans certains endroits en Libye, notamment dans l’ouest, menant des actions de guérilla en harcelant les postes de contrôle à l'entrée de certaines villes et réussissant à prendre des otages parmi les civils.

La Libye est en proie au chaos sécuritaire depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 et, avec lui, toutes les structures et institutions de l’Etat, laissant le pays sans organes de sécurité étatiques, favorisant l’émergence de milices et autres groupes armés qui contrôlent la réalité sur le terrain.

