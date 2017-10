L'Allemagne contribue pour plus de 535 millions de FCFA pour équiper l'école de police de Bamako

04 Octobre 2017

BAMAKO, Mali, 4 octobre (Infosplusgabon) - La République fédérale d’Allemagne renforce sa participation au Fonds fiduciaire en soutien à la paix et la sécurité au Mali avec une nouvelle contribution de 824 000 euros (environ 535,6 millions de FCFA) destinée à la construction et l’équipement de l’extension de l’école nationale de police de Bamako et à l’organisation de formations au profit des Forces de sécurité maliennes, annonce un communiqué de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA), transmis mercredi à Bamako.

"Dans le cadre de l’appui du gouvernement allemand à la paix et à la sécurité au Mali visant à établir une formation spécialisée dans la lutte contre le crime organisé transnational, cette nouvelle contribution allemande de 824 000 euros a été injectée au Fonds Fiduciaire administré par la MINUSMA, pour financer la construction et l’équipement de l’extension de l’école nationale de police de Bamako, ainsi que des formations pour les Forces de Sécurité maliennes, dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme ", note en substance le communiqué.

Les formations seront dispensées par une équipe spécialisée sur le crime organisé, le contre-terrorisme et la police scientifique de la MINUSMA, constituée d’experts hautement qualifiés détachés par l’Allemagne auprès de la Mission onusienne au Mali. Ces formations comprendront d’une part, des cours génériques sur les nouvelles technologies, la cybercriminalité et la sécurité aux frontières maliennes, et des cours plus spécifiques sur les techniques d’investigation sur les scènes de crime et sur le contre-terrorisme.

Cette action de l’Allemagne s’inscrit dans le long terme en tablant sur la formation des facilitateurs au sein des Forces de Sécurité maliennes qui pourront former leurs pairs à leur tour.

L’appui financier de la République fédérale d’Allemagne s’élève désormais à près de 26,8 millions de dollars américains au total. Les contributions précédentes ont apporté un soutien considérable dans le domaine de la sécurité, notamment pour l’opérationnalisation du site du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) à Gao, la future réhabilitation de la piste de l’aéroport de Gao (nord), ainsi que des sites du MOC prévus à Kidal et Tombouctou (nord).

Le MOC est une structure recommandée par l’Accord de Paix et de réconciliation signé en mai-juin 2015 par le gouvernement malien, les groupes armés du Nord-Mali et la communauté internationale visant à parvenir à une paix définitive au Mali, après une série de rébellions touarègues exacerbées ces dernières années par les attaques terroristes des djihadistes et autres bandits armés.

Il vise à constituer des forces mixtes comprenant des éléments des forces armées et de sécurité du Mali et ceux des différents groupes armés en vue de mener des patrouilles dans les régions du nord Mali pour sécuriser les personnes et leurs biens.

Le Fonds fiduciaire des Nations unies en soutien à la paix et la sécurité au Mali a été créé à la demande du Conseil de sécurité de l'ONU (Résolution 2085 (2012)) pour soutenir les efforts du gouvernement malien à faire face à la crise et garantir les perspectives de développement à long terme du pays, telles que le retour de l’autorité de l’Etat, l’ordre constitutionnel, la promotion du dialogue national, la réforme du secteur de sécurité, la coopération régionale, les Droits de l’Homme, le soutien aux élections, le processus de Désarmement-Démobilisation-Réintégration et des projets socio-économiques, rappelle-t-on.

L’Allemagne, l’Australie, le Canada, le Danemark, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse et la Turquie en sont les principaux bailleurs de fonds.

