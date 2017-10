MALI : L'armée dotée de quatre aéronefs pour la défense du territoire

04 Octobre 2017

BAMAKO, Mali , 4 octobre (Infosplusgabon) - Le chef de l'Etat malien, Ibrahim Boubacar Kéita, a procédé mardi après-midi à la Base aérienne 101 de Sénou, à une dizaine de kilomètres de Bamako, à la remise de quatre nouveaux aéronefs à l'armée malienne pour renforcer la défense du territoire, en présence du Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maiga, et de plusieurs membres du gouvernement malien, a-t-on appris de source officielle.

Ces aéronefs sont deux avions de transport type Y12 pour le transport des troupes et deux hélicoptères de combat type MI 35, entièrement financés par le budget de l’Etat, dans le cadre de la Loi d’orientation et de programmation militaire (LOPM) adoptée par le Parlement malien, pour doter l'armée malienne d'outils indispensables pour la défense du territoire et surtout la lutte conte le terrorisme.

Le coût d'acquisition de ces appareils achetés directement aux fabricants n' a pas été révélé. Les équipages maliens nécessaires pour leur exploitation sont disponibles.

Se prononçant sur l' acquisition à venir très bientôt des Super Tucano, des hélicoptères brésiliens, Ibrahim Boubacar Kéita a dit que cela va également apporter un plus, estimant que de mieux en mieux, l’Armée de l’Air du Mali montera en capacité.

Adoptée il y a plus d'une année, la LOPM va permettre d'équiper les forces de défense et de sécurité du Mali pendant les trois prochaines années, pour plusieurs centaines de milliards de FCFA sur budget national.

Défaite en 2012 par les rebelles touaregs appuyés par des djihadistes de divers horizons, l'armée malienne, faute de moyens, avait été obligée de fuir le nord (Tombouctou, Gao et Kidal) occupé de mars 2012 à janvier 2013 par les djihadistes. Ceux ci ont été chassés en janvier 2013 par les forces françaises Serval (aujourd'hui Barkane), les forces maliennes et africaines, alors qu'ils tentaient de s'infiltrer au sud du pays.

Les djihadistes continuent toujours les attaques meurtrières contre les forces de la Mission de stabilisation des Nations unies au Mali (MINUSMA), les forces armées maliennes et même les populations civiles au nord et au centre du Mali.

FIN/INFOSPLUSGABON/OLO/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon