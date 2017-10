Réunion de haut niveau sur la sécurité des frontières entre la Tunisie et l'Algérie

04 Octobre 2017

TUNIS, Tunisie, 4 octobre (Infosplusgabon) - La capitale tunisienne abrite depuis mardi une réunion de haut niveau sur le renforcement de la sécurité des frontières entre la Tunisie et l'Algérie, organisée par le Bureau régional de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

Intervenant dans un entretien avec Radio Algérie, le directeur général des douanes algériennes, Kaddour Bentahar a annoncé qu'un projet commun algéro-tunisien a été proposé pour faire face aux menaces liées au terrorisme et au crime organisé auxquelles est confrontée la frontière commune entre les deux pays.

Cette réunion qui prend fin jeudi, s'inscrit dans le cadre de la coopération régionale et de la gestion coordonnée des contrôles aux frontières algéro- tunisiennes et du projet tripartite Algérie-ONUDC-Tunisie d'appui au renforcement des capacités de lutte contre les trafics illicites et les organisations criminelles transfrontalières en lien avec les groupes terroristes, a-t-on précisé de source informée.

L'insécurité qui a suivi les événements du ''Printemps arabe'' contre le régime de l'ancien président tunisien, Ben Ali, en plus de l'anarchie née de la guerre en Libye ont entraîné plus d'inquiétude par rapport aux trafics ďarmes, de stupéfiants et de carburant ainsi que de devises et accentué la migration clandestine à travers les frontières, signale-t-on.

Les autorités algériennes ont installé 63 postes de surveillance sur la frontière entre la Tunisie et l'Algérie longue de 1.000 km, creusé des tranchées, déployé des unités de l'armée, des gardes-frontières et instauré une surveillance aérienne, signale-t-on.

Alger avait transmis, en août dernier, un rapport à Tunis dans lequel les services de sécurité algériens mettaient en garde leurs homologues tunisiens contre la présence en Tunisie ďun réseau libyen de trafic ďarmes vers l'Algérie et la Tunisie.

