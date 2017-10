La Commission de l’océan Indien renforce sa coopération

04 Octobre 2017

FLIC-EN-FLAC, Maurice, 4 octobre (Infosplusgabon) - Le Conseil, les ministres des Affaires étrangères et hauts représentants des Etats membres de la Commission de l’océan Indien (COI) ont débattu ce mardi du renforcement de la structure de la COI et de l’amplification de ses actions au service des populations, a-t-on appris de source officielle au siège de la cette organisation indocéanique basée à Maurice.

Dans un communiqué, la COI a indiqué que les membres du Conseil ont souligné l’importance d’agir collectivement en faveur de la sécurité sous toutes ses formes. Le Conseil a ainsi décidé de l’organisation, en janvier 2018, d’une réunion ministérielle sur la sécurité maritime, pré-requis indispensable à la pleine expression du potentiel de croissance et d’innovations que représente l’économie bleue/océanique. A cela s’ajoute la question importante de la sécurité alimentaire qui fera l’objet d’une réunion ministérielle à Madagascar, au mois de mars 2018.

« La Grande Ile, qui concentre plus de 90% des terres arables de l’Indianocéanie, est en effet au cœur de la stratégie régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle », a fait ressortir la COI.

Les représentants des Etats membres ont également débattu de la question cruciale de la circulation des personnes et des biens entre les îles. Selon la COI, cette organisation est appelée à s’intéresser davantage à ce sujet, au-delà des priorités données à la connectivité aérienne et maritime. Il s’agit de donner corps à la solidarité naturelle qui unit les peuples de l’Indianocéanie et aux ambitions régionales.

Pour le chef de la diplomatie de l’Union des Comores, Souef Mohamed El-Amine, « la COI ne peut rester à l’écart des réalités qui gouvernent le monde. Elle doit s’inscrire dans cette dynamique et porter loin sa vision. Elle doit anticiper le […] mouvement des choses, ce qui appelle à des réformes dans le fond et dans la forme ».

Prenant la parole au nom de la France, Didier Robert, président du Conseil régional de La Réunion, a souligné son « attachement à la coopération régionale » en particulier en matière de « sécurité sous toutes ses formes ». Il a, par ailleurs, plaidé « pour une amélioration significative de la connectivité aérienne et maritime, dans une vraie logique partenariale » qui profite aux entreprises de la région et à tous les citoyens de l’Indianocéanie.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Henry Rabary-Njaka, a insisté sur « la symbolique du changement d’appellation de la COI qui marque notre ambition commune ». A cet égard, il a souligné le rôle qu’entend jouer la Grande Ile dans les chantiers de la coopération régionale, et plus particulièrement en matière de sécurité alimentaire.

Pour sa part, le ministre de la Sécurité sociale et de l’Environnement de Maurice, Etienne Sinatambou, a mis l’accent sur la priorité accordée, par toutes les îles de la région, à l’économie bleue. Il a également invité la COI à « amplifier son action pour un décloisonnement des marchés entre les Etats membres et pour une meilleure complémentarité de ceux-ci ».

Les membres du Conseil se sont prononcés en faveur d’un renforcement de la COI qui devrait aboutir à un changement d’appellation en « Communauté » qui rendra compte de l’action réelle de l’organisation comme de l’aspiration commune des Etats de la région.

Finalement, le Conseil extraordinaire des ministres de la COI a octroyé à l’Union européenne, premier partenaire financier et technique de l’organisation, le statut d’observateur dont bénéficient déjà la Chine, l’Ordre de Malte et l’Organisation internationale de la Francophonie.

FIN/INFOSPLUSGABON/PKL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon