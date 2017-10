Togo : Un braquage fait 1 mort ce mardi dans les environs du grand marché de Lomé

04 Octobre 2017

LOME, Togo, 4 octobre (Infosplusgabon) - Des hommes armés ont braqué des cambistes de l’informel dans les environs du grand marché de Lomé ce mardi, faisant au moins un mort, a-t-on appris de sources proches des témoins.

Selon les témoins, pour la plupart des commerçants, peu après midi, des individus, entre quatre et six personnes, ont braqué des cambistes qui opèrent dans l’informel, à l’air libre, et auraient emporté d’importantes sommes d’argent.

Lors de leur fuite, l'un des braqueurs a été tué, assurent les témoins, qui ajoutent que deux cambistes gravement atteints ont été conduits à l’hôpital.

Des coups de feu tirés par les braqueurs ont créé la panique dans la ville de Lomé où les habitants avaient déserté le marché et les quartiers environnants, croyant à des tirs des forces de sécurité qui affronteraient des manifestants de l’opposition, comme d’habitude ces derniers temps à Lomé.

Les forces de sécurité ont pris en chasse les braqueurs, et à cette heure, aucune information n’est disponible en ce qui concerne leur arrestation.

