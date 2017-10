Le Bénin va expérimenter les classes sportives

03 Octobre 2017

COTONOU, Bénin, 3 octobre (Infosplusgabon) - Le gouvernement béninois a décidé d’ouvrir pour cette année scolaire des classes sportives à travers toute l’étendue du territoire national, apprend-on ce mardi à Cotonou du ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs.

Pour cette année scolaire, 89 classes sportives seront ouvertes à travers les 77 communes du pays, hormis Cotonou qui en accueillera 13 à raison d’une classe par arrondissement.

Des cadres du ministère sillonnent actuellement les 77 communes pour sensibiliser les populations sur l’ouverture de ces classes. Ils auront à échanger avec les directeurs d’établissements, les professeurs d’Education physique et sportive et les parents d’élèves afin d'associer tous les acteurs concernés par ce programme que le gouvernement veut "novateur, intégrateur et inclusif".

Les classes sportives, indique-t-on, sont un rassemblement des élèves pour prendre part à une initiation progressive du sport à la base.

Le programme vise à occuper les jeunes élèves dans une certaine tranche horaire pour leur permettre de pratiquer le sport de leur choix tout en poursuivant leurs études.

Cinq disciplines sportives ont été retenues: le football, le handball, le basket-ball, les arts martiaux et l'athlétisme.

Les inscriptions aux classes sportives sont libres, gratuites et volontaires pour garçons et filles du secteur public et privé de la 6ème en Terminale.

De façon pratique, explique-t-on, les samedi matin, et les après-midi de mercredi et vendredi ainsi et quelque fois, le dimanche matin, sont retenus pour le programme.

