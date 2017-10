Fayez al-Sarraj propose la création d'un fonds de soutien à la construction en Libye

03 Octobre 2017

TRIPOLI, Libye, 3 octobre (Infosplusgabon) - Le Président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a proposé la création d'un fonds pour soutenir des projets de reconstruction en Libye financés par des pays, des organismes et des institutions, dont la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque islamique, proposant qu'il soit géré selon des mécanismes mis en place par des experts des deux côtés.

Cette proposition a été faite lors de la réunion entre M. Fayez al-Sarraj et le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Hafez Ghanem, accompagné du directeur du Bureau de l'Afrique du Nord, Marie Françoise, du Représentant Résident de la Banque mondiale en Libye, Marwan Abassi, en présence du ministre de la Planification, Taher al-Jahimi, et du conseiller politique du président du Conseil, Taher al-Sunni, a indiqué lundi un communiqué du bureau d'information de la présidence du gouvernement.

La réunion a examiné les moyens de renforcer le partenariat entre la Libye et la Banque mondiale pour soutenir la Libye dans différents secteurs de services, selon la même source.

La Banque mondiale a présenté par le biais de son représentant des modèles de soutien urgent aux secteurs de l'électricité et de la santé, ainsi que des idées pour relancer l'économie et surmonter la situation financière actuelle difficile.

Pour sa part, M. al-Sarraj a expliqué l'interdépendance entre la politique et l'économique dans la crise libyenne, soulignant la nécessité de tenir des réunions techniques d'urgence avec les ministres de la Planification, des Finances et des experts de la Libye et de la Banque mondiale, afin d'accélérer la mise en œuvre de ces projets.

M. Sarraj a souligné les efforts du gouvernement qui a besoin d'aide pour résoudre les obstacles rencontrés dans les domaines de la trésorerie, de l'eau, de l'assainissement et des liquidités, en plus des domaines de la santé, de l'électricité et des infrastructures en général.

La Libye fait face depuis 2011 à une crise économique découlant de la baisse des revenus pétroliers du fait de l'insécurité qui règne dans le pays. Une situation qui a contraint les différents gouvernement à puiser dans les réserves en devises laissées par l'ancien régime, estimées à plus de 180 milliards de dollars.

Toutefois, il ne reste plus de ces réserves que quelque 130 milliards de dollars américains, selon les statistiques de la Banque mondiale.

