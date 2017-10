Autonomisation des femmes : lancement à Sikasso (Mali) de la campagne de communication d'un projet sous-régional

03 Octobre 2017

BAMAKO, Mali, 3 octobre (Infosplusgabon) - Le Premier ministre malien, Abdoulaye Idrissa Maïga, a procédé dimanche à Sikasso (sud -380 km de Bamako), au lancement de la campagne de communication du Projet pour l’autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel (Pafdd/Swedd), a-t-on appris de source officielle.

Organisée par le ministère malien de l’Aménagement du territoire et de la Population, en collaboration avec la Banque mondiale et le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa), cette campagne de communication vise à contribuer à booster la demande au niveau des services de santé en favorisant les changements sociaux.

Comme les autres pays membres du Projet, le Mali a élaboré sa stratégie de communication pour le changement social et de comportement en faveur de la santé de la reproduction maternelle, infantile et nutritionnelle (Srmin).

Lors de la cérémonie de lancement de la campagne, le Premier ministre malien a indiqué que cette initiative permettra à son pays de capitaliser sa démographie dans la perspective d’une croissance économique tirée de la transformation de la structure par âge de la population.

" Notre pays connait, depuis 50 ans, une croissance démographique rapide car, de 3,5 millions d’habitants en 1960, la population est passée à 18,3 millions en 2017, dont 53% ont moins de 18 ans et 51% sont des femmes", a révélé Abdoulaye Idrissa Maiga, ajoutant que c’est pour inverser cette tendance qu’est né le projet Swedd qui vise à renforcer le niveau d’autonomisation économique des femmes et des adolescentes en vue d’accélérer la transition démographique dans la région.

Pilotée par le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Population, cette campagne vise le renforcement de la visibilité du projet Swedd dans le paysage national en mettant l’accent sur la problématique liée à l’autonomisation des femmes.

"Le Mali doit accélérer sa transition démographique, et ceci passe obligatoirement par l’autonomisation des femmes", a indiqué le ministre en charge de la Population, Adama Diarra, qui souligne que "cette campagne nationale de communication et de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du projet visant à accroître la demande en services et produits de la santé de la reproduction maternelle et infantile".

Cette stratégie de communication matérialise ainsi le démarrage d’une vaste campagne médiatique qui touchera, à travers le territoire national, plus de 20 000 adolescents et jeunes à travers les radios et réseaux sociaux et plus de 50 000 femmes et jeunes par des activités de proximité sans compter les dizaines de milliers de couples dans les villes et villages.

Les activités de sensibilisation prévues seront mises à profit pour fournir des prestations de services, des produits et des conseils en matière de santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, de la planification familiale, de la santé maternelle et infantile.

Mis en œuvre avec l’assistance financière de la Banque mondiale pour un montant global de 207 millions de dollars et une assistance technique de Unfpa et de l’Organisation ouest- africaine de la santé (Ooas), le projet Swedd est une initiative de six pays: le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Le lancement de la campagne régionale de communication pour le changement de comportement social aura lieu les 18 et 19 octobre 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous la présidence des Premières Dames des pays membres du Swedd et réunira les organisations régionales intervenant dans la sous-région.

