TOGO : Nouvelles manifestations de l'opposition togolaise les 4 et 5 octobre sur toute l’étendue du pays

LOME, Togo, 3 octobre (Infosplusgabon) - L’opposition togolaise, regroupée au sein d’une coalition de 14 partis politiques, va organiser, les 4 et 5 octobre, des manifestations sur toute l’étendue du territoire national pour le retour à la constitution de 1992, la fin des répressions contre des militants des formations politiques lors des manifestations d’août et septembre derniers, et la libération des personnes interpellées et condamnées, indique un communiqué de l’opposition à Lomé, la capitale du Togo.

L’opposition, qui durcit le ton après le vote unilatéral en septembre dernier d’un texte révisant la constitution par les députés de la majorité présidentielle qui, faute de la majorité des 4/5e des députés, sera soumis à un référendum, appelle à en finir avec le pouvoir en place, pour écrit-t-elle, « dire non, ça suffit, pour exiger la restitution à notre peuple de sa souveraineté ».

Elle veut se faire entendre dans la rue par une « lutte populaire ». Aussi, dénomme-t-elle la manifestation du 4 octobre « marche d’ultime avertissement » et celle du 5 octobre « marche de la colère ».

Or, la date du 5 octobre rappelle la première contestation populaire de 1990 organisée de façon spontanée par la jeunesse togolaise à Lomé, suite à un procès de jeunes étudiants condamnés à de lourdes peines pour « distribution de tracts mensongers et diffamatoires » à l’encontre du régime Eyadema (Ndlr : père de Faure Gnassingbé) et appelant à la révolte.

Le pouvoir qui se dit « vigilant », veut prendre des mesures appropriées pour dissuader toute réédition de cette date.

Au niveau de l’opposition, on affirme ne pas savoir où peuvent aller les jeunes qui veulent plus de démocratie et d’ouverture politique comme dans les pays environnants dans lesquels l’alternance est devenue une réalité.

Depuis le 19 août, l’opposition multiplie des manifestations de rue sur toute l’étendue du territoire pour faire pression sur le pouvoir à faire de « vraies réformes politiques » promises depuis 2006, suite à la signature entre acteurs politiques et la société civile de l’Accord politique global (Apg).

