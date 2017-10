Afrique : Ecobank lance mVisa dans 33 pays d’Afrique

02 Octobre 2017

LIBREVILLE, 2 octobre (Infosplusgabon) - Ecobank s’est associée à Visa pour lancer Ecobank Scanner+Payer avec mVisa pour le bénéfice de leurs clients, raporte un communiqué de presse parvenu à la rédaction d’Infosplusgabon.

Cette alliance signe une collaboration opérationnelle transfrontalière car elle permettra aux consommateurs d'utiliser leur téléphone mobile pour accéder directement aux fonds dans leurs comptes bancaires pour des paiements de type personne à commerçant (P2M) ou de particulier à particulier (P2P).

Ecobank Scanner+Payer avec mVisa assure des paiements sans cash, immédiat et sécurisé, pour tous les produits et services. Le consommateur devra simplement scanner un code QR sur son smartphone ou saisir le code d’identification unique du commerçant sur un téléphone portable classique ou un smartphone.

Le paiement passe directement du compte bancaire du client au compte du commerçant, tandis que les deux parties reçoivent un avis en temps réel. Ce service accélère le commerce numérique et résout certains des problèmes que les commerçants ont rencontrés en utilisant les terminaux de paiement électronique classiques, notamment le coût de l’installation, et la nécessité d’une alimentation électrique et de la connectivité internet.

Ecobank mVisa solutions permet aux clients Ecobank d’envoyer de l’argent instantanément à tout titulaire d’une carte Visa, partout dans le monde. Cette innovation majeure répond aux besoins des Africains de la diaspora en leur permettant de lier leur carte Visa à l’appli Ecobank Mobile, pour effectuer des transferts d’argent rapides et sécurisés à d’autres détenteurs de carte Visa dans leur pays d’origine.

« Nous tenons notre promesse qui consiste à donner à chaque Africain le droit de participer efficacement à l’économie mondiale à un prix abordable et de manière pratique », a commenté le Directeur général du Groupe Ecobank, M. Ade Ayeyemi.

Patrick Akinwuntan, Directeur Exécutif du Groupe Ecobank pour la Banque de Détail a souligné que le déploiement des solutions Ecobank mVisa renforce considérablement les capacités de paiement de type particulier à particulier.

Créée à Lomé, au Togo, en 1988, Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe est présent dans 36 pays africains.

Ecobank emploie plus de 17 000 personnes dans 40 pays différents, dans plus de 1 200 agences et bureaux.

Notons que Visa Inc. est le leader mondial des paiements numériques. L’intérêt de Visa pour l’innovation est un véritable catalyseur de croissance pour le commerce en ligne sur tout type de support numérique et impulse le progrès du rêve d’un avenir sans cash pour tous.

