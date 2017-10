Cameroun : Eding FC sacré champion de la ligue Mtn Elite one

02 Octobre 2017

YAOUNDE, Cameroun, 2 octobre (Infosplusgabon) - Malgré la défaite deux buts contre UMS de Loum, la formation de Eding F.C a été sacrée championne de la ligue professionnelle de football Mtn Elite One dont la dernière journée s’est disputée dimanche.

Les rencontres de la 34e journée ont connu les résultats suivants :

Apejes – Bamboutos (1 – 0)

Dragon – Feutcheu (1 – 2)

Colombe – New stars (1 – 1)

Lion Blesse – Union (0 – 2)

Unisport – Aigle (1 – 0)

Racing – Stade Renard (2 – 0)

Young sport – Coton (1 – 2)

Astres – Canon (2 – 1)

Ums – Eding (2 - 1)

Le classement non officiel à l’issue de la 34e journée élite one se présente ainsi qu'il suit :

1er Eding FC 63 pts (26), 2e Coton sport 58 pts (23), 3e Apejes 54 pts (12), 4e Feutcheu 51 pts (-3)

5e Stade renard 50 pts (4), 6e Unisport 47 pts (4), 7e Ums 47 pts (1), 8e Yong sport 47 pts (4)

9e New-stars 44 pts (2), 10e Dragon 43 pts (-6), 11e Colombe 43 pts (1), 12e Union 43 pts (-1)

13e Bamboutos 42 pts (-2), 14e Astres 41 pts (-2), 15e Aigle 40 pts (-6), 16e Racing 39 pts (-14)

17e Lion blessé 28 pts (-17), 18e Canon 26 pts (-22).

A l’issue de cette compétition, Daouda Kamilou, l’attaquant nigérien de Coton Sport de Garoua a été sacré meilleur buteur avec 20 réalisations durant la saison.

A cause de leur mauvaise performance au cours de cette saison, Racing FC de Bafoussam, Lion Blessé de Fotouni et Canon de Yaoundé vont évoluer en Elite Two, la saison prochaine.

