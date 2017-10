RD Congo : Le Président Kabila n’est plus un interlocuteur valable, selon un député de l’opposition

02 Octobre 2017

KINSHASA, RD Congo, 2 octobre (Infosplusgabon) - Le Président Joseph Kabila n’est plus un interlocuteur valable pour la résolution de la crise politique actuelle en RD Congo, a déclaré, dans une interview à la radio Top Congo émettant à Kinshasa, Christophe Lutundula, député de l’opposition et membre du Rassemblement des Forces politiques et sociales de la RD Congo acquises au changement (Rassop).

«Le Président Joseph Kabila n’est plus un interlocuteur valable, parce qu’il ne respecte ni sa parole, ni ses engagements, ni les lois de la République, encore moins les règles du jeu. On ne peut plus espérer des élections crédibles avec Kabila», a déclaré M. Lutundula, par ailleurs cadre du Groupe des 7 (G7).

Selon Lutundula, le départ de Kabila est la solution à la crise actuelle en RD Congo. «Kabila a rejeté tous les efforts fournis pour éviter de façon pacifique la crise qu’il a créée délibérément. Il a tout saboté et considère tous ses efforts comme des faiblesses. Il nous prend pour des naïfs», a-t-il déploré.

«Pour nous du G7, tout ce qui sort de l’accord de 31 décembre 2016, ne nous concerne pas. Nous nous attendons à la décrispation politique, à la publication du calendrier électoral, à la dynamisation de la CENI, mais non à la révision de la Constitution, ni au référendum, encore moins au troisième mandat pour Kabila», a-t-il souligné.

A propos de la mission des contacts effectuée en RD Congo par le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, auprès de la classe politique congolaise, M. Lutundula a émis des doutes qu’une solution puisse être trouvée par l’UA.

«Le salut de la RD Congo et de la démocratie ne viendra pas des institutions sous régionales, ni régionales, mais plutôt des Congolais eux-mêmes », a-t-il martelé.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLJ/TRF/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon