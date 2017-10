280 migrants clandestins secourus en une semaine par l'armée tunisienne

02 Octobre 2017

TUNIS, Tunisie, 2 octobre (Infosplusgabon) - Plusieurs unités de l'armée tunisienne ont, durant la semaine du 25 septembre au 1er octobre, intercepté et secouru 280 migrants clandestins au large des côtes tunisiennes dont 253 Tunisiens et 27 Algériens qui tentaient de gagner les côtes italiennes, annonce, lundi, un communiqué du ministère tunisien de la Défense.

Tous ces migrants clandestins ont été remis aux autorités sécuritaires tunisiennes pour les mesures réglementaires les concernant, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a annoncé, samedi dernier, que 60 millions d'euros sont accordés à la Libye et à la Tunisie pour la gestion de la migration (sans autres détails) afin d'aider à la maîtrise des flux migratoires, rappelle-t-on.

L'Italie considère la Libye et l'Italie ''comme deux pays importants et décisifs dans la politique de maîtrise des flux migratoires clandestins'', selon un communiqué du ministère italien des Affaires étrangères.

Depuis les événements de 2011 et les troubles politiques et sécuritaires qui ont suivi en Tunisie, la gendarmerie tunisienne ne se limite plus à la poursuite des bateaux de migration clandestine organisée par des trafiquants locaux, mais aussi par des réseaux de trafiquants internationaux qui s'activent depuis l'Italie disposant de divisions en Tunisie.

