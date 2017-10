Tunisie : Ouverture de la 10ème session de la Commission mixte entre la Tunisie et l'Indonésie

02 Octobre 2017

TUNIS, Tunisie, 2 octobre (Infosplusgabon) - Les travaux de la 10 ème session de la Commission mixte tuniso-indonésienne ont démarré, lundi matin à Tunis, et se pencheront sur les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans tous les domaines, a constaté Infosplusgabon dans la capitale tunisienne.

La dernière session, rappelle-t-on, s'est tenue en 2008.

Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi effectue présentement une visite de travail (lundi et mardi) en Tunisie au cours de laquelle Mme Marsudi mènera une série de rencontres avec les plus hautes autorités tunisiennes.

Le chef de la diplomatie indonésienne et son homologue tunisien, Khameais Jhinaoui vont co-présider l'ouverture du ''Forum Bali pour la démocratie : Conférence de Tunis'' qui se tient pour la première fois en dehors de l'Indonésie en coopération avec l'Institut tunisien des Études stratégiques et l'Agence indonésienne pour les analyses politiques et de développement.

Ce Forum vise à renforcer le dialogue entre des politiques et universitaires dans les deux pays sur des questions liées à la démocratie et au développement, signale-t-on.

Les autorités indonésiennes ont, à plusieurs reprises, exprimé leur soutien total au processus de transition en Tunisie.

Magré 57 ans de relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Indonésie, les relations économiques et commerciales sont restées léthargiques dont les principales causes seraient liées à l'éloignement géographique et à la priorité accordée par la Tunisie à ses rapports politique, économique, commercial et financier avec l'Europe, notamment la France.

La Tunisie va enregistrer un déficit commercial avec l'Indonésie, marqué par des importations estimées à 76 millions de dollars contre des exportations d'une valeur de 26 millions de dollars, selon des informations fournies lors de la réunion tenue en mai 2015 à Tunis sur les opportunités d'investissement entre la Tunisie et l'Indonésie.

Les participants à cette rencontre avaient affirmé la nécessité de renforcer les échanges économiques entre les deux pays, appelant la Tunisie à profiter de manière plus judicieuse des opportunités offertes par l'Indonésie.

La Chambre de commerce et économique de la ville tunisienne de Sousse (140 km au sud de Tunis) a organisé, le 21 octobre 2015, une journée d'information destinée à faire connaître le marché indonésien.

La journée avait permis de mettre en évidence la faiblesse des échanges entre les deux pays.

L'Indonésie avait à l'époque investi 114 millions de dollars à travers la compagnie pétrolière indonésienne.

Une convention d'entente avait aussi été signée entre la société indonésienne de production de médicaments et l'Institut Pasteur de Tunis, ce qui prouve l'existence d'opportunités entre les deux pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/ZER/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon