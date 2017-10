Côte d'Ivoire : Ouverture des Rencontres Africa 2017 à Abidjan

02 Octobre 2017

ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 2 octobre (Infosplusgabon) - La manifestation économique française dénommée "Rencontres Africa 2017" a débuté, lundi dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, première étape de cette offensive économique française dans trois pays africains sur le thème "Intégration et émergence : la place du secteur privé et du partenariat Afrique-France".

Le vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan, qui a présidé la cérémonie officielle d'ouverture, a noté que "Les Rencontres Africa" sont l'une des plus prometteuses entre femmes et hommes d'affaires et acteurs africains et français pour examiner ensemble les opportunités concrètes d'investissements.

"Cette plate-forme d'échanges multi-formes que vous offrent la France et l'Afrique est assurément porteuse de grands espoirs pour la consolidation d'un nouvel espace économique riche en opportunités, de partenariats Nord-Sud, mais aussi Sud-Sud", a relevé le vice-président Duncan.

Il a indiqué que même si l'Afrique est perçue comme la nouvelle frontière du développement, il reste des défis complexes et urgents à relever pour être des pays émergents comme ceux de l'éducation-formation, la transformation structurelle de l'économie, le développement des infrastructures, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre le réchauffement climatique et le financement.

Le vice-président Duncan a proposé que pour inverser la tendance de portion congrue de 3% de l'Afrique dans les échanges mondiaux, il paraît fondamental que les États africains s'engagent à favoriser les espaces d'échanges dans leur proximité immédiate.

"Nous devons à cet égard, intensifier le développement et la consolidation de l'intégration régionale en nous appuyant sur des institutions régionales solides et efficaces, notamment les cinq communautés économiques régionales", a plaidé M. Duncan.

Quant au ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, il s'est réjoui d'une relation partenariale entre la France et l'Afrique avec la présence de 2000 entreprises.

Il a énuméré les défis de la sécurité, du changement climatique, de la construction d'une croissance durable, de la montée de la classe moyenne, de la croissance démographique et de l'innovation à relever pour bâtir une relation innovante et porteuse de croissance.

Les Rencontres Africa 2017 se poursuivront au Kenya et en Tunisie, les 5 et 6 octobre prochain, après l'étape de la Côte d'Ivoire qui s'achèvent mardi.

L'étape de la Tunisie va enregistrer la présence du Premier ministre français, Édouard Philippe et de plusieurs secrétaires d'Etat français.

M. Philippe va assister aux côtés de son homologue tunisien, Youssef Chahed à la première édition du Haut conseil de coopération entre la France et la Tunisie.

Ce sont plus de 480 décideurs français qui participent aux Rencontres Africa 2017 pour nouer des contacts avec près de 3600 entreprises africaines.

En 2016, rappelle-t-on, la première édition avait eu lieu en France.

