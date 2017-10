Cameroun : Manifestations du 1er octobre : les médias annoncent des morts du côté des sécessionnistes

02 Octobre 2017

YAOUNDE, Cameroun, 2 octobre (Infosplusgabon) - Malgré l’interdiction de manifester et le fort dispositif de sécurité déployé par le gouvernement, les séparatistes des régions anglophones ont défié ce dimanche, les forces de l’ordre pour hisser le drapeau de l’Ambazonie dans certaines localités du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Selon des médias locaux qui citent leurs correspondants dans les régions concernées, les manifestations ont fait une dizaine de morts, tandis qu'un bilan officiel est attendu du gouvernement.

Selon "Cameroon-info.net", un journal en ligne, les manifestations qui ont été violemment réprimées par les forces de sécurité et de défense, ont fait une dizaine de morts dont deux dans la seule ville de Kumba.

Dans le même ordre d'idées, "Radio Equinoxe" fait état d’au moins quinze barrages tous les kilomètres dans les villes des régions anglophones, les personnes sont fouillées, les églises n’ont pas ouverts leurs portes, les édifices publiques gardées par les Bataillons d’interventions armées (BIR).

Cette radio a révélé que les personnes en rang serrées qui entonnaient des chants de liberté le long des rues à Mutenguené et se dirigeant vers Buea, ont été dispersées par des tirs à balles réelles, faisant deux morts.

Par ailleurs, on a noté, pour la toute première fois, des manifestations pour célébrer le 59e anniversaire de la réunification du Cameroun par les membres du parti au pouvoir, le Rassemblement Démocratique du peuple Camerounais (RDPC) notamment dans toutes les villes des autres huit régions anglophones du pays.

Pour "Cameroon-Tribune", le quotidien de service public, ce sont «quelques irrédentistes qui ont tenté de défier l’autorité".

La chaîne de service public, la Cameroon Radio television (CRTV) rapporte, quant à elle, que les groupes de manifestations ont été vite dispersées par les forces de l’ordre qui avaient pour mission d’encadrer les manifestations.

Elle signale aussi la mort de trois détenus de la prison de Kumbo tués par balle, alors que ceux-ci tentaient de s’évader après qu’un incendie a été déclaré dans cet établissement pénitencier.

Le quotidien "Mutations" rapporte, pour sa part, que le 1er octobre a été palpitant et «la parade, la propagande, la militarisation, l’exhibition et l’émotion ont visiblement ravi la vedette à l’exégèse du passé de la nation, l’analyse du présent du pays et la nécessaire prospective sur l’Etat du Cameroun».

Le directeur de cette publication souligne l’urgence de sauver la paix et l’unité qui ont relégué au second plan la réflexion autour de cette question.

