Gabon : Un navire-hôpital chinois administre des soins aux populations gabonaises

Gabon-Gabon-Soins à bord d’un navire médicalisé chinois

LIBREVILLE, Gabon, 2 octobre (Infosplusgabon) - Des milliers de Gabonais désireux de se voir administrer des soins gratuits à bord du navire-hôpital chinois itinérant dénommé « L’Arche de la Paix » se sont rendus ce matin à Owendo, non loin de Libreville où 600 médecins et infirmiers, vont débuter ce lundi les premières consultations et traitements.

Le navire-hôpital qui a accosté la semaine dernière au Gabon provenait de Djibouti et proposera pendant 5 jours des soins divers en dermatologie, pédiatrie, stomatologie, ophtalmologie, gynécologie, des soins en chirurgie spécialisée et de médecine traditionnelle chinoise.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, cette offre de soins gratuits entre dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Chine.

Après le Gabon, le navire médical chinois se rendre ensuite en Sierra Leone et en Tanzanie.

Entre 2010 et 2015, le navire chinois a couvert 29 pays et régions d’Asie, d’Afrique et d’Océanie, souligne-t-on.

