Trois morts et des blessés dans des affrontements entre Katiba à Tripoli en Libye,

02 Octobre 2017

TRIPOLI, Libye, 2 octobre (Infosplusgabon) - Des affrontements armés ont éclaté dans la nuit de dimanche à lundi dans plusieurs endroits à Tripoli, notamment prés du ministère libyen de l'Intérieur entre deux groupes armés, ont annoncé des sources médiatiques locales.

Trois personnes ont tuées et ďautres blessées, toutes membres de la ''Katiba'' (compagnie) ''al-Nouassi'' lors des affrontements, au cours desquels, les deux camps ont utilisé des armes lourdes et légères.

Une source proche des forces de sécurité au nord de Tripoli, dépendant du gouvernement ďentente libyen, a confirmé la mort de trois individus membres de la Katiba ''al-Nouassi'' et plusieurs blessés dans les affrontements survenus à la suite de l'attaque perpétrée par des membres de la Katiba ''Thouar Tripoli'' (Les révolutionnaires de Tripoli).

La même source a cependant indiqué que les affrontements ont pris fin après l'intervention ďune autre force de la Katiba ''al-Nouassi'' qui a pris le contrôle de la situation, affirmant que les assaillants contre le siège ď''al-Nouassi'' feront l'objet ďenquête.

Ces affrontement interviennent, quelques heures après la fin de la session de dialogue à Tunis, sous l'égide de l'envoyé spécial de l'ONU, Ghassam Salamè, dans le but ďamender l'Accord politique et de sortir la Libye du blocage politique et de l'insécurité, signale-t-on.

