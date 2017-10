Mise en garde contre les discordes régionales en Libye résultant des affrontements de Sabratha

01 Octobre 2017

TRIPOLI, Libye, 1er octobre (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a mis en garde contre les conflits et discordes entre les régions en raison des événements en cours dans la ville de Sabratha (extrême ouest) en proie à des affrontements meurtriers ayant coûté la vie à plus de 26 personnes et causé de graves dommages aux biens publics et privés.

Après avoir condamné l'intimidation des citoyens, dans un communiqué publié samedi soir sur le site du gouvernement d'union nationale, le Conseil présidentiel a exprimé "un profond regret pour les combats dans la ville de Sabratha", appelant au "calme et à arrêter l'effusion de sang ainsi que d'épargner les citoyens exposés à tout risque ou préjudice de de leurs biens et à préserver les infrastructures publiques".

Le président du Conseil présidentiel a souligné que le gouvernement de réconciliation nationale et à travers l'appareil militaire et de sécurité "suit directement à la situation dans la ville", mettant en garde en même temps contre ce conflit qui "donnera l'occasion à certains groupes hors la loi de l'extérieur de la ville pour profiter de ces événements pour allumer le feu de la discorde entre les habitants de ville et différentes autres villes et régions".

"Notre pays ne restera pas prisonnier du chaos, et tout le monde doit se rendre compte que ces actions prolongent la crise que nous essayons de surmonter, les défis auxquels est confronté notre pays sont complexes et dangereux et menacent l'unité de la nation et son intégrité. Nous appelons tout le monde au calme, à la raison, à la sagesse et à soutenir la stabilité", a souligné le Conseil dans son communiqué.

Le ministère de la Santé a annoncé que le bilan préliminaire des affrontements en cours dans la ville de Sabratha fait état de 26 morts et 170 blessés depuis la semaine dernière en raison de la poursuite des violences au cours desquels ont été utilisés des armes moyennes et lourdes entre un certain nombre de groupes armés de la ville.

L'étincelle des affrontements à Sabratha a été provoquée le 17 septembre lorsqu'une voiture du bataillon 48 de l'état-major général de l'armée a essuyé une rafale tirée par un poste de sécurité relevant de la salle des opérations de lutte contre Daech pour ne s'être pas arrêtée, ce qui a conduit à la mort d'une personne et la blessure d'une autre, enclenchant les affrontements au centre-ville entre les deux parties auxquelles se sont jointes d'autres parties, notamment des groupes armés et des milices spécialisées dans la traite des êtres humains.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIU/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon