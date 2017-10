Le verdict sur le litige maritime opposant le Ghana à la Côte d’Ivoire mis en exergue au Ghana

01 Octobre 2017

ACCRA, Ghana, 1er octobre (Infosplusgabon) - La presse ghanéenne a mis en exergue, la semaine écoulée, le verdict rendu par le Tribunal international pour la loi maritime (International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS) dans le litige frontalier maritime opposant le Ghana et la Côte d’Ivoire en faveur du Ghana.

“Le Ghana a triomphé”, est le titre lundi du journal d'Etat, le Graphic, après le prononcé du verdict le 23 septembre par ITLOS, basé à Hambourg, en Allemagne.

Le Graphic a appris qu'après trois ans de litige relatif à la frontière maritime, le Ghana a eu gain de cause sur son voisin de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, dans cette affaire qui a des implications positives pour le développement de l'industrie du pétrole et du gaz du pays.

La Chambre spéciale de l'ITLOS mise sur pied pour statuer sur l'affaire a déclaré à l'unanimité que le Ghana n'avait pas violé les droits souverains de la Côte d’Ivoire avec ses activités liées à l'exploration de pétrole.

Elle a également indiqué que le Ghana n'avait aucune obligation financière envers la Côte d’Ivoire en ce qui concerne ses activités pour un éventuel dédommagement.

Le Graphic a déclaré que le tribunal avait ensuite rejeté la réclamation de la Côte d’Ivoire selon laquelle le Ghana n'avait pas respecté les ordonnances préliminaires en date du 25 avril 2015 qui stipulaient que les nouveaux puits ne devraient pas être forés dans la zone en conflit.

Le tribunal a adopté l'argument du Ghana pour l'équidistance de la frontière et dessiné une nouvelle frontière contraignante s'étendant de Land Boundary Point (LBP), appelé BP 55+ et allant vers la mer jusqu'à et au-delà de 200 miles marins.

Le journal a indiqué que la mission du Ghana, dirigée par le Procureur général et ministre de la Justice, Mme Gloria Akuffo, a exprimé sa joie de manière et a ajouté que, dans un communiqué de presse conjoint, les deux pays avaient promis de se conformer au verdict prononcé par le tribunal.

Il a indiqué que le verdict avait, par conséquent, donné une impulsion aux investissements dans le secteur du pétrole et du gaz au Ghana, étant donné que le pays était maintenant libre de reprendre ses activités d'exploration pétrolière dans le Bassin de Tano.

Le Graphic a indiqué que Tullow Oil avait annoncé qu'il allait reprendre le forage dans les champs pétrolifères de TEN d'ici fin 2017, puisque le nouvelle frontière telle que définie par le tribunal, n'affectait pas les champs.

"Tullow doit reprendre ses forages vers la fin de cette année, ce qui va permettre d'augmenter la capacité nominale de la production des champs de TEN vers le navire flottant de production, de stockage et transfert (Fpso) de 80.000 barils par jour (bopd)".

Le Graphic a, dans un autre domaine, titré “Le Npp et le Ndc félicitent la mission juridique pour cette victoire relative au litige frontalier maritime”, déclaré que le parti au pouvoir, New Patriotic Party, (Npp) et le principal parti de l'opposition le National Democratic Congress (Ndc) avaient félicité la mission juridique pour cette victoire historique du Ghana. Le gouvernement du Ndc avait porté cette affaire devant l'ITLOS après l'échec de plusieurs réunions entre les deux pays pour régler ce conflit.

La mission juridique du Ghana, dirigée par l'actuelle procureur général et ministre de la Justice, Mme Gloria Akufo, et l'ancienne procureur général et ministre de la Justice, Marrietta Brew Appiah-Oppong, ont eu gain de cause.

Dans un éditorial sous le titre “Après la Côte d’Ivoire, il nous reste le Togo”, le Graphic a indiqué que le verdict n'était pas seulement stimulant mais également bien accueilli à cause de son impact sur la quête du Ghana à accélérer le rythme de développement dans le pays et d'assurer la prospérité économique pour tous.

“Tout en félicitant les citoyens ghanéens pour leur solidarité, nous tenons à exhorter le gouvernement à prendre des mesures pour verrouiller toutes les portes de manière à empêcher le détournement des recettes tirées de la vente du pétrole”, a indiqué le Graphic.

“Nous croyons que le meilleur moyen pour récompenser les populations pour leur soutien est que le gouvernement assure que toutes les recettes tirées du pétrole soient correctement enregistrées et servent à financer des projets qui vont transformer le pays”.

Le Graphic a indiqué qu'il va se joindre aux appels lancés au gouvernement pour l'exhorter à initier des actions en vue de régler le litige frontalier opposant le Ghana et son voisin de l'est, le Togo, avant qu'un fonds ne soit injecté dans l'exploration pétrolière dans le Bassin de la Volta.

“Nous sommes au courant des intentions du Togo de solliciter un redressement juridique à propos de la frontière et cela devrait nous servir d'avertissement pour qu'on déclenche une action”.

Le Graphic a indiqué que plusieurs sociétés pétrolières avaient exprimé leur intérêt dans la zone à cause du potentiel qu'il contient. Et donc, le Ghana ne devrait pas être ébloui par les revenus qu'il pouvait tirer aujourd'hui mais considérer les implications futures en s'assurant qu'il a fait ce qu'il devait faire pour obtenir gain de cause sur ce conflit frontalier.

