Fayez al-Sarraj expose sa stratégie de réforme du secteur de la Santé en Libye

TRIPOLI, Libye, 1er octobre (Infosplusgabon) - "Les besoins urgents de la réforme du système de Santé en Libye nécessitent huit étapes stratégiques et importantes, à savoir la réhabilitation et l'équipement des établissements de santé existants, l'établissement de nouvelles installations, la mise en place de programmes de formation pour le personnel médical dans le cadre du renforcement des capacités", a annoncé, samedi, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj.

"La coopération entre les secteurs public et privé, les leçons à tirer des expériences des pays développés, l'organisation de conférences pour échanger des expériences et des informations, et l'établissement des normes pour la qualité des services de santé et suivi de la mise en œuvre de ces normes" ont figuré parmi les point énoncés par M. al-Sarraj dans son plan stratégique.

Cette stratégie a été dévoilée par M. al-Sarraj au cours de la cérémonie d'inauguration du Centre national pour le développement du système de santé, en présence du directeur du Centre, Dr Samir Sakr, et un certain nombre de responsables et vice-ministres de la Santé et de l'Education, et de nombreux experts dans le domaine de la Santé en Libye des secteurs public et privé.

Dans son discours, M. al-Serraj a souligné que le lancement du Centre national pour le développement du système de santé a été le début de la mise en place de la promotion dudit système en Libye, afin de fournir des services de santé préventifs et thérapeutiques de haute qualité à tous les citoyens libyens.

Il a souligné que "les soins de santé constituent un investissement dans le plan de développement. L'être humain, auquel on assure la santé mentale, sera plus en mesure de travailler et de produire", a-t-il déclaré, soulignant que les domaines de la Santé et de l'Education sont les piliers de la construction d'un Etat civil démocratique moderne que les Libyens cherchent à construire.

"Le développement du secteur de la Santé est une étape culturelle distincte qui, avec le développement de l'Education, représente les caractéristiques de notre vision de la renaissance de notre pays. Cette vision exige une augmentation significative des dépenses dans les deux secteurs", a-t-il déclaré, ajoutant que "si nous ne pouvons pas maintenant fournir ce financement pour des circonstances politiques, de sécurité et économiques difficiles, nous n'abandonnerons pas notre vision, et nous travaillerons à réaliser même une partie de la réforme de la Santé", a souligné le responsable libyen.

M. al-Sarraj a précisé que la réalisation de l'ambition de la réforme du secteur de la Santé nécessite une croissance économique durable, signalant que tous les problèmes sont liés entre eux. Il a souligné que ce à quoi est confronté le secteur de la Santé et les autres domaines, en terme de déclin, ne sont pas nés aujourd'hui, mais sont le cumul de plusieurs décennies.

"Nous avons passé un long temps dans les négociations et gesticulations politiciennes, et nous avions utilisé beaucoup d'efforts et de ressources qui devaient être consacrés à relever le niveau de tous les services", a-t-il indiqué, ajoutant qu'"il est temps pour la nation de sortir de son état de léthargie; et tout le monde devrait atteindre le niveau de responsabilité et mettre l'intérêt de la nation au-dessus de ses intérêts personnels".

Une conférence a été organisée à l'issue de la cérémonie d'inauguration pour parvenir à un consensus sur la proposition du plan national unifié pour la Santé en Libye et discuter des mesures pratiques à prendre pour réformer et moderniser le système de Santé à la lumière des défis actuels auxquels sont confrontés les soins de santé en Libye.

On rappelle que plus de six ans de chaos sécuritaires ont mis en lambeaux le secteur de la Santé en Libye qui s'est entièrement effondré, de l'avis d l'Organisation mondiale de la Santé (Oms). Tous les équipements et autres installations médicales dans le pays ont été détruits sous l'effet des affrontements armés entre milices et groupes armés.

