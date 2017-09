Le Tchad ne mérite pas les sanctions infligées par les USA, selon Pax Africana

30 Septembre 2017

LOME, Togo, 30 septembre (Infosplusgabon) - L’ONG Pax Africana, dirigée par l’ex-Secrétaire général de l’OUA, le Togolais, Edem Kodjo, a défendu le Tchad, mis au ban des pays interdits de visa aux Etats-Unis, publiant que ce pays ne "mérite pas les sanctions à lui infligées par les USA", indique un communiqué de cette institution dont copie est parvenue ce week-end à la rédaction d'Infosplusgabon.

Pax Africana qui parle de «grand étonnement» et de «décision surprise», loue les actes posés par le Tchad dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, notamment au Mali et dans les sous-régions ouest-africaine et centrale.

«Perpétuellement engagé dans la dynamique de l’auto-défense du continent noir, N’Djamena joue, par ailleurs, en ce moment un rôle de taille dans l’opérationnalisation du «G5 Sahel», une force ancrée dans les réalités régionales, à même d’éradiquer le péril djihadiste au nord-Mali et dans le pourtour du Sahara. Autant de faits d’armes de la République tchadienne qui démontrent à eux seuls et à suffisance que cet Etat n’a aucunement sa place sur la liste du «Travel ban» que viennent de rendre publique les USA !", justifie Pax Africana.

L’ONG internationale qui rend hommage au Tchad pour son «rôle moteur» dans la lutte contre le terrorisme, espère que ce pays et les USA «qui sont à la fois des alliés et des partenaires dans la lutte contre le terrorisme, parviendront dans les meilleurs délais à trouver un terrain d’entente diplomatique pour la levée de cette interdiction frappant les ressortissants tchadiens».

Il y a quelques jours, rappelle-t-on, les USA ont mis le Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants sont interdits de visa vers les Etats-Unis au motif que le Tchad aurait «refusé de partager avec Washington des informations sur le terrorisme ou aurait omis de prendre des mesures nécessaires pour contrer le terrorisme».

