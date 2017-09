Mali : La 3e édition du Festival international de Koro se tiendra du 27 au 29 octobre 2017

30 Septembre 2017

BAMAKO, Mali, 30 septembre (Infosplusgabon) - La troisième édition du Festival international de Koro, organisée à l'initiative de l’Association des ressortissants du cercle (préfecture) de Koro, ville située dans la région de Mopti (Centre) en plein coeur du pays dogon, se tiendra du 27 au 29 octobre 2017, a annoncé, vendredi, les organisateurs lors d'une conférence de presse tenue dans un quartier de Bamako.

Cette édition dont le thème est "Paix, Réconciliation et Développement au pays dogon" sera marquée par diverses activités culturelles, artistiques de la riche civilisation dogon, une ethnie majoritaire de Koro.

Selon les organisateurs, la 3e édition du Festival international de Koro avait été reportée à plusieurs reprises, en raison de la situation sécuritaire du pays notamment au centre Mali , mais aussi au conflit qui a opposé la communauté dogon à l'ethnie peul.

Ces deux ethnies se sont affrontées, il y a cinq mois, à cause des récurrents problèmes fonciers entre agriculteurs dogons et éleveurs peuls. Ce conflit qui a fait plusieurs morts de part et d'autre, a été résolu grâce à l'implication du gouvernement malien.

L’objectif visé par le festival est d’attirer les touristes à nouveau à fréquenter le Mali, notamment le pays dogon qui couvre les plus importants sites touristiques du Mali, et qui comprend outre Koro, les cercles de Bandiagara et de Bankass, des zones fréquentées par des touristes étrangers.

Très peu de touristes visitent aujourd'hui ces zones, en raison de l'insécurité née de la crise de 2012, date à laquelle les djihadistes ont occupé le Nord du Mali et ont étendu leurs attaques meurtrières dans le Centre du Mali.

Les symboles culturels marquants du pays dogon sont, entre autres, les masques dogons (Koro, Bandiagara et Bankass), les falaises de Bandiagara, les grottes à Bandiagara et Bankass.

Les organisateurs ont invité les plus hautes autorités à prendre part à ce 3e festival international de Koro et sollicité l’implication des Forces de défense et de sécurité pour la protection des participants durant l'évènement.

