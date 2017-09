Angers-Bamako : une coopération durable et plurielle La coopération Angers-Bamako

29 Septembre 2017

LIBREVILLE, 29 septembre (Infosplusgabon) – La ville d'Angers est jumelée depuis 1974 avec Bamako (Mali) et 0,5 % de son budget annuel d'investissement est consacré à des actions concrètes en faveur du développement.

Six centres de lecture et d'animation (CLAEC), 6 centres de santé communautaires (CSCOM) et des plateaux sportifs ont été ainsi créés. En 1997, Angers s'est également doté de la Maison du Partenariat, un espace de concertation et d'appui aux projets, qui permet d'héberger les acteurs angevins de la coopération et d'accueillir des sessions de formations.

Des manifestations culturelles sont également organisées comme les Journées Maliennes qui visent à sensibiliser la population angevine à la culture africaine. Angers accueille par ailleurs une communauté malienne importante et 60 associations angevines sont en lien avec le Mali, en particulier avec Bamako.

Depuis 1999, Angers Loire Métropole a engagé des investissements dans le champ de ses compétences. Angers Loire Métropole a par exemple participé à : la construction de châteaux d'eau et de bornes fontaines, la structuration de la collecte de déchets, la recherche de sites d'enfouissement et de transit, la fourniture équipements (tracteurs, camions, petit matériel mis à disposition des habitants).

Angers s'engage aujourd'hui dans l'accompagnement à la mise en place d'une filière de revalorisation des déchets électroniques à Bamako. Elle coopère toujours davantage avec les autres villes françaises liées à Bamako par l'intermédiaire de réseaux comme Cités Unies France.

La Ville et Angers Loire Métropole mènent également d'autres actions pour opérationnaliser l'ODD 16, notamment à travers sa politique de ressources humaines. A titre d'exemples : plan managérial de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ; mise en place d'un congé solidaire pour permettre aux agents de d'accompagner la concrétisation d'un projet associatif en France ou à l'étranger.

