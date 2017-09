Sierra Leone: une organisation des droits de l’homme salue la mise sur pied d’une commission de déclaration de patrimoine

29 Septembre 2017

FREETOWN, Sierra Leone, 29 septembre (Infosplusgabon) - L’ONG Campaign for Human Rights and Developments International (CHRDI) a salué la mise sur pied d’une commission de déclaration de patrimoine en Sierra Leone (Asset Declaration Regulation Committee) par la commission de lutte contre la corruption (Anti-Corruption Commission (ACC).

Dans un communiqué publié vendredi par l’organisation des droits de l’homme, celle-ci déclare: "Nous saluons la déclaration ... et nous nous sommes persuadés qu’elle servira de moyen de dissuasion et sera une véritable opportunité pour identifier les fonctionnaires impliqués dans l’enrichissement illicite".

L’ACC indique que chaque année, près de 100.000 agents du gouvernement devront remplir ces formulaires de déclaration mais la plupart des agents est réfractaire à cette opération. En vertu de la loi 2008 de l’ACC, c’est une obligation pour les fonctionnaires de procéder à cette déclaration annuelle de patrimoine. Tout manquement pourrait occasionner une amende de 20 millions de leones (soit 2.800 dollars américains) ou une peine d’un an d’emprisonnement.

La commission, qui a été mise sur pied jeudi regroupe des officiels de la Commission de réformes de la loi, du service d’audit de la Sierra Leone, du bureau du Trésorier général, du bureau du Renseignement financier du gouvernement et du bureau du procureur général et du ministre de la Justice.

Le CHRDI a été très critique des opérations de l’ACC dans le pays. Au début de cette année, elle avait fustigé la commission de lutte contre la corruption pour ne s’être assez investie dans ce combat.

Même si le CHRDI apprécie la mise sur pied de la commission de déclaration de patrimoine, il a également promis de suivre de près ces opérations de la commission.

Deux mois auparavant, les organisations de droits de l’homme avaient lancé un "manifeste citoyen" (Citizens Manifesto) dans lequel elles exigeaient que les autorités publiques candidates à des postes déclarent leur patrimoine.

Ce n’est pas la première mesure prise par l’ACC pour exiger les fonctionnaires à coopérer en déclarant leur patrimoine, comme le système est numérisé depuis quelques mois pour permettre à tout un chacun de s’y prêter.

