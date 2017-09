L'assassinat de deux dignitaires d'une tribu dans l'Ouest de la Libye fait monter la tension

29 Septembre 2017

TRIPOLI, Libye, 29 septembre (Infosplusgabon) - Deux dignitaires de la tribu de Warfella, l'une des plus grandes de Libye, ont été assassinés par balles ce vendredi au niveau de la localité de Mezda dans le Djebel al-Gharbi (Ouest), faisant monter la tension dans la région en proie à des conflits réguliers.

Membres du Conseil des dignitaires pour la réconciliation, les deux victimes se trouvaient dans une voiture accompagnées d'autres personnes de retour d'une mission de réconciliation entre tribus lorsqu'ils ont essuyé une rafale de balles les tuants sur le coup, a indiqué une source de la tribu Werfalla.

La Chambre des représentants (Parlement) a dénoncé l'assassinat des membres de la délégation de réconciliation de la tribu Warfella qui ont été abattus sur la route reliant al-Chaghiga et Mezda à l'ouest.

Le Parlement a déclaré dans un communiqué vendredi qu'il "condamne dans les termes les plus fermes l'assassinat de deux dignitaires et notables de la Libye, des fils de la tribu Warfalla al-Cherifa et leurs accompagnateurs qui ont été atteints alors qu'ils étaient de retour d'un devoir national visant la réconciliation nationale et à combler le fossé et réaliser les retrouvailles entre les fils de la patrie".

Le communiqué a ajouté que "la Chambre des représentants condamne cet acte terroriste lâche qui vise à faire avorter la réconciliation nationale et la réunification entre les fils de la patrie, appelant toutes les autorités concernées à poursuivre les auteurs et les traduire en justice".

La Chambre des représentants a présenté ses condoléances aux "fils du peuple libyen, aux dignitaires et notables de la Libye ainsi qu'au Conseil social des tribus de Warfalla et aux familles des martyrs".

Le chef du conseil local, Mizdah Abdelhakim Badran, a déclaré que la délégation chargée de régler le différend entre les tribus Aouiniya et Mizdah et al-Khilafiya, a été victime d'une opération d'assassinat dont les ressorts ne sont pas encore connus ni le responsable identifié.

Régulièrement, des conflits inter-tribaux éclatent dans la région Ouest de la Libye, en raison de différends de divers ordres, suivis généralement par des opérations de vendetta, entraînant un cycle de violences qui exige souvent l'intervention des autres tribus et des autorités centrales pour apaiser les tensions.

