ALCID, un réseau ligérien au service de la solidarité internationale

29 Septembre 2017

LIBREVILLE, 29 septembre (Infosplusgabon) – Le réseau ALCID est un Réseau régional multi-acteurs (RRMA) ligérien, dédié à la coopération internationale et la solidarité. Il est porté par une gouvernance collective assurée par ses propres acteurs, qui définissent eux-mêmes les valeurs du réseau.

Dans une volonté de développer des Objectifs de développement durable, ALCID organise un certain nombre de formations. Dans ce cadre-là, le réseau propose d'accompagner divers acteurs dans la construction et le suivi de leur projet de coopération internationale.

Deux cycles de quatre journées de formation et de suivi se dérouleront ainsi à Nantes entre novembre 2017 et février 2018. Cette formation sera assurée en partie par un prestataire de la Région des Pays de la Loire, RScop, spécialisée dans le conseil aux entreprises de l'économie sociale et solidaire et l'accompagnement à la mise en oeuvre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Pour en savoir plus. Nicolas Martin - Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

