Le 1% déchets pour la solidarité environnementale internationale

29 Septembre 2017

LIBREVILLE, 29 septembre (Infosplusgabon) – Ces 10 prochaines années, la quantité de déchets va augmenter de 2 milliards de tonnes sur la planète. Elle doublera dans les pays en développement ces 20 prochaines années, avec un coût de gestion multiplié par 5.

Rarement mise en avant par les actions de solidarité internationale, la gestion des déchets dans les pays à faible revenu est pourtant un domaine d'intervention essentiel au vu du risque environnemental, des enjeux de salubrité publique et des enjeux climatiques des années à venir, avec notamment une augmentation des catastrophes naturelles qui génèrent des quantités importantes de déchets.

Le potentiel de développement de l'économie circulaire dans les pays concernés est également énorme et peut générer des sources de revenus et d'activité économique importantes. Dans ce contexte, les collectivités françaises peuvent jouer un rôle majeur en soutenant des actions internationales sur la gestion des déchets grâce au dispositif 1% déchets ou en mobilisant leur budget général.

AMORCE, la DAECT, l'AFD et l'ADEME les appellent donc à se mobiliser en faveur de ce dispositif et à l'utiliser davantage. Créé en 2014 et soutenu par AMORCE, le dispositif 1% déchets permet aux collectivités compétentes en matière de déchets d'utiliser jusqu'à 1% de leur budget déchets pour des actions de coopération internationale. Pour en savoir plus. Plaquette de présentation 1% déchets

